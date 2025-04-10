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Цветы для ленивых, занятых и вечно уехавших — и всё равно цветут, как на открытке

1:39
Садоводство

Пока дачный сезон только набирает обороты, а почва ещё хранит остатки апрельской прохлады, можно заняться тем, что не требует рассады, ящиков и танцев с лейкой. Есть цветы, которые достаточно просто посеять — и забыть. Они не капризничают, не боятся холодных ночей и сами знают, когда пора цвести.

Цветы
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветы

Главное условие — прогретая почва

Перед посевом стоит немного помочь земле проснуться: полить грядку тёплой водой и накрыть чёрной плёнкой. А потом выбрать устойчивые к холоду культуры. Особенно хорошо приживаются те, что не любят пересадок — с длинными корнями. Их лучше сразу отправить на постоянное место.

Простые и надёжные

  • Люпин и шалфей — выносливые многолетники, которые прекрасно вписываются в любую композицию.

  • Гвоздика и тысячелистник — любимцы садоводов: неприхотливы и живут долго.

  • Космея, бархатцы, настурция, портулак — яркие однолетники, которые цветут всё лето.

Эффектные, но скромные в уходе

  • Декоративный лен — выглядит воздушно и цветёт долго.

  • Георгины-однолетки — зацветают с середины лета и отлично стоят в вазе.

  • Василёк — цветёт до заморозков, и каждый сорт по-своему хорош.

  • Ароматный табак — цветёт, пахнет, живёт без капризов.

На что обратить внимание

Некоторые растения — как табак — всё же лучше сначала вырастить через рассаду, особенно если весна затягивает. Но большинство из перечисленных спокойно справятся сами — стоит только вовремя посеять.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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