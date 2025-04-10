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Если кабачков боятся даже соседи, пора сменить курс: девять овощей, которые не надоедают

1:42
Садоводство

Сезон кабачков — это сначала радость, потом переработка, потом паника, а потом… компост. Когда даже соседи боятся зайти в гости, чтобы не уйти с парой плодов, пора задуматься: может, не всё грядки должны быть кабачковыми?

Кабачок
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачок

Вот 9 овощей, которые станут достойной и вкусной альтернативой.

Цукини

Та же агротехника, но с более изящной формой и нежной мякотью. Готовить — сплошное удовольствие: ничего не надо вырезать.

Патиссон

Форма "летающей тарелки" и плотная текстура с грибным привкусом. Особенно хорош в маринаде.

Тыква

От кабачковой икры — к цукатам и варенью. Хранится до весны и любит тепло чуть больше, чем кабачок.

Крукнек

Кривошейка с бугристой кожей и ореховым вкусом. Цветёт ночью, требует ручного опыления, но впечатляет урожаем.

Страйтнек

"Прямая шея" с нежной мякотью и высокой урожайностью. Выращивается как крукнек, но менее капризен.

Лагенария

Старейшая овощная культура: по вкусу — как кабачок, по внешности — как фантастическое существо. Плоды можно отрезать по кусочку — и они продолжают расти.

Огурдыня

Пока зелёная — огурец, созреет — превращается в дыню. Кулинарный двойник с сюрпризом на вкус.

Баклажан

Овощ с характером. Острее кабачка, ярче по вкусу, любимец для рагу, икры и гриля.

Батат

"Сладкий картофель", который с картошкой ничего общего не имеет. По вкусу ближе к тыкве, но в десертах раскрывается особенно ярко.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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