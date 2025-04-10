Если кабачков боятся даже соседи, пора сменить курс: девять овощей, которые не надоедают

Сезон кабачков — это сначала радость, потом переработка, потом паника, а потом… компост. Когда даже соседи боятся зайти в гости, чтобы не уйти с парой плодов, пора задуматься: может, не всё грядки должны быть кабачковыми?
Вот 9 овощей, которые станут достойной и вкусной альтернативой.
Та же агротехника, но с более изящной формой и нежной мякотью. Готовить — сплошное удовольствие: ничего не надо вырезать.
Форма "летающей тарелки" и плотная текстура с грибным привкусом. Особенно хорош в маринаде.
От кабачковой икры — к цукатам и варенью. Хранится до весны и любит тепло чуть больше, чем кабачок.
Кривошейка с бугристой кожей и ореховым вкусом. Цветёт ночью, требует ручного опыления, но впечатляет урожаем.
"Прямая шея" с нежной мякотью и высокой урожайностью. Выращивается как крукнек, но менее капризен.
Старейшая овощная культура: по вкусу — как кабачок, по внешности — как фантастическое существо. Плоды можно отрезать по кусочку — и они продолжают расти.
Пока зелёная — огурец, созреет — превращается в дыню. Кулинарный двойник с сюрпризом на вкус.
Овощ с характером. Острее кабачка, ярче по вкусу, любимец для рагу, икры и гриля.
"Сладкий картофель", который с картошкой ничего общего не имеет. По вкусу ближе к тыкве, но в десертах раскрывается особенно ярко.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.