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Не дайте вишне стать старым утомленным деревом — обрезка спасет урожай

Садоводство

Весна — это не только время для первых теплых лучей солнца, но и момент, когда важно правильно ухаживать за вишней, чтобы она радовала вас вкусными плодами. Чтобы добиться богатого урожая, стоит помнить о двух ключевых аспектах: обрезке и подкормке. Если вы не хотите остаться без сочных вишен, то эта информация точно вам пригодится!

вишня
Фото: flickr.com by Benson Kua, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
вишня

Весенняя обрезка вишни: секрет здорового роста

В начале апреля наступает идеальный момент для обрезки вишни. Это не только косметическая процедура, но и способ повысить урожайность. Обрезка поможет дереву направить все силы на здоровые побеги, улучшив его состояние и внешний вид. Молодые вишни, посаженные осенью, требуют особенно внимательного подхода. Обрезая их, старайтесь оставить несколько побегов, срезая на высоте около 80 см от земли. Это обеспечит крепкую и здоровую крону, а первые плоды вы сможете собрать уже через 3 года.

Не забывайте обрезать старые вишни только после сбора урожая. Это нужно для того, чтобы не перегрузить дерево, поддерживая его в хорошем состоянии на долгие годы.

Подкормка весной: залог богатого урожая

Подкормка — не менее важный этап ухода за вишней, который стоит проводить сразу после обрезки. Весной деревья нуждаются в питательных веществах, чтобы начать активный рост. Органические удобрения, такие как компост или навоз, обогатят почву микроэлементами и улучшат ее структуру. Минеральные удобрения также не помешают: азот, фосфор и калий необходимы для правильного роста и формирования плодов.

Правильная подкормка вишни поможет дереву набраться сил, а вам — собрать урожай, который не раз порадует вкусом.

Что важно помнить

  • Обрезка вишни — обязательная процедура для здоровья дерева и хорошего урожая.
  • Молодые вишни требуют внимания при формировании кроны.

Весной стоит подкормить дерево органическими и минеральными удобрениями.
Позаботьтесь о своей вишне уже в апреле, и она отблагодарит вас пышным и вкусным урожаем этим летом!

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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