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Тёплая грядка — как сделать самому и не облажаться

1:44
Садоводство

Хотите сажать раньше, убирать больше, а удобрения — свести к минимуму? Тогда вам точно пора познакомиться с тёплыми грядками. Эти "умные" конструкции греют корни изнутри, превращая компост в тепло и питание. Причём собрать такую систему под силу даже новичку. Главное — выбрать подходящий вариант.

грядки
Фото: Freepik by evening_tao is licensed under Рublic domain
грядки

В чём суть

Тёплая грядка — это многослойный "бутерброд" из органических отходов. Пока внутри всё медленно перегнивает, выделяется тепло и полезные вещества. В результате: посадки стартуют раньше, а удобрения нужны минимально.

Плюсы очевидны:

  • ранние всходы и ускоренное созревание;

  • меньше хлопот с прополкой и перекопкой;

  • переработка всего, что раньше шло в мусор.

Но есть и минусы:
Нужен регулярный полив — почва быстрее сохнет. Плюс придётся потрудиться при закладке, но это окупится сторицей.

Какие бывают грядки:

  1. Временные - идеальны для рассады. Делают "парник" из навоза, травы и листвы. Укрывают — и ждут, пока начнёт "гореть".

  2. Высокие - всё над землёй. Подойдут тем, кто не хочет копать, но готов собрать короб с бортиками.

  3. Траншейные - спасение для холодных регионов. Закладываются вглубь, часто с теплоизоляцией из пластиковых бутылок.

Срок службы грядки — 4 года.

По годам можно чередовать культуры: от тыквы и огурцов в первый год до гороха и зелени в четвёртый. Отличный вариант и для клубники — как раз к пересадке.

Совет: делайте грядки осенью. Органики больше, а весной они уже будут готовы к посадке.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений. Участок земли, используемый для выращивания сельскохозяйственной продукции, разбивают на слегка возвышенные грядки для обеспечения растениям более глубокого, хорошо разрыхлённого и прогреваемого слоя почвы, в также для удобства обслуживания.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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