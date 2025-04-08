Уникальный фрукт, найденный в Куритибе, становится объектом исследований учёных

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Последняя общественная территория в Куритибе с естественной растительностью, Экостанция Тереза Урбан в районе Бо кейран, превратилась в исследовательскую площадку для специалистов Федерального университета Параны (UFPR) и Бразильской компании сельскохозяйственного производства (Embrapa). Это сотрудничество вызвано интересом к габиробе, редкому фрукту с высоким экономическим и питательным потенциалом.

Исследование осуществляется в рамках проекта, финансируемого Фондом Араукария, и начнется с генетического улучшения. По словам профессора и исследователя Дагмы Кратц из факультета лесной инженерии UFPR, цель проекта — отбор материнских растений габиробы для создания питомников в зоне, охраняемой данными учреждениями в Большом Куритибе.

«Мы хотим получить более устойчивые и вкусные плоды, чтобы в будущем, используя семена, начать восстановление и озеленение участков, предназначенных для коммерческого производства, предоставляя новое средство к существованию для фермеров», — объясняет Кратц, возглавляющая проект.

Стратегическое значение Куритибы для исследований габиробы

Специалисты подчеркивают стратегическое значение нахождения габиробы на территории станции в районе Альто Бо кейран. Она расположена ближе всего к университету и получает поддержку со стороны муниципальной охраны и Администрации района Бо кейран.

«Мы находимся всего в получасе езды от нашего кампуса в Ботаническом саду, что упрощает наблюдение за развитием и плодоношением растения», — говорит исследователь. В штате Парана есть еще два исследовательских участка: один в Вила Велья в Кампос Жерайс, а другой — в Мате до Уру в Лапе.

Габироба: фрукты с мощным потенциалом

Взрослое дерево габиробы является крупным древесным растением, которое долго плодоношает и обладает значительным экономическим потенциалом. Дерево достигает высоты около 2 метров и производит небольшие круглые желтые плоды.

Габиробу можно употреблять в свежем виде, а ее мякоть используется для производства соков и джемов. Но это еще не все: благодаря способности производить эфирные масла, габироба также привлекает внимание фармацевтической промышленности.

Экостанция Тереза Урбан — одна из двух экологических станций Куритибы. Вторая, Экостанция Камбуи, расположена в районе Убераба. Исследование габиробы представляет собой важный шаг в развитии устойчивого сельского хозяйства, которое может принести пользу как местным фермерам, так и экономике региона в целом.