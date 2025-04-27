Планируем посадку: когда высаживать саженцы голубики и жимолости?

3:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Выращивание голубики и жимолости становится все более популярным среди садоводов, благодаря их полезности и вкусовым качествам. Однако, чтобы добиться хорошего урожая, очень важно знать, когда и как правильно высаживать эти ягодные культуры.

Фото: flickr.com by Jacob W. Frank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Розовая голубика

Подготовка к высадке

Перед тем как приступить к посадке, необходимо правильно подготовить саженцы и почву. Для этого:

Выберите здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой.

Чтобы избежать заболеваний, перед высадкой обработайте корни саженцев в растворе фунгицида.

Подготовьте место для высадки: голубика предпочитает кислую почву (pH 4.5-5.5), поэтому можно добавить специальный субстрат для азалий или хвойную землю. Жимолость менее требовательна и может расти на более нейтральных почвах.

Оптимальные сроки высадки

Голубика: Саженцы голубики высаживают как весной, так и осенью.

Весной высадку лучше проводить после того, как почва прогреется до 10-12°C, обычно это конец апреля – начало мая. Это время позволяет растению укорениться перед летом.

Осенью лучше всего высаживать голубику в конце сентября – начале октября, чтобы корни успели укрепиться до морозов.

Жимолость: Саженцы жимолости также можно высаживать весной и осенью, но сроки немного разные.

Для весенней посадки лучше выбирать конец апреля – начало мая, когда почва уже достаточно прогрелась.

Осеннее время для высадки жимолости – сентябрь, чтобы корни успели развиться до наступления холодов.

Советы по посадке

При высадке саженцев учитывайте следующие рекомендации:

Размещайте саженцы на расстоянии 1-1.5 метра друг от друга, особенно в случае голубики, чтобы обеспечить достаточное пространство для роста.

Убедитесь, что корни саженца не перегибаются и находятся в вертикальном положении в яме для посадки.

После посадки тщательно полейте растения, чтобы помочь грунту просесть и устранить пустоты вокруг корней.

Уход за саженцами после высадки

После высадки важно обеспечить растениям правильный уход:

Полив: убедитесь, что саженцы получают достаточно влаги, особенно в первые недели после посадки, чтобы избежать стресса.

Мульчирование: используйте мульчу (солому или древесную кору) вокруг растений, чтобы сохранить влагу и подавить рост сорняков.

Подкормка: через месяц после посадки начните подкармливать саженцы специальными удобрениями для ягодных культур.

Правильная посадка саженцев голубики и жимолости в оптимальные сроки является залогом успешного роста и обильного урожая. Следуя рекомендациям по подготовке, времени высадки и уходу после посадки, вы сможете наслаждаться вкусными и полезными ягодами на вашем участке. Помните, что терпение и внимание к деталям — ключ к успешному садоводству!

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые. Типовой вид этого рода. Является ближайшей родственницей брусники и черники.

