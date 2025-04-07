Лопата не идёт в землю? Вот три способа исправить почву

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если лопата с трудом входит в землю, а посадки растут неохотно — пора менять тактику. Уплотнённая почва не даёт корням дышать, удерживает воду и делает любые работы настоящей мукой. Но у опытных дачников есть три надёжных способа, как справиться с этой проблемой.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Лопата

1. Пескование: лёгкость начинается с песка

Глинистую и суглинистую землю лучше всего "разбивает" крупнозернистый песок. Но не всякий подойдёт: карьерный — под запретом, в нём много глины, а значит, эффекта не будет.

Если почва совсем тяжёлая, рассыпьте по поверхности 15 литров песка на квадратный метр и перекопайте. Это улучшит воздухо- и водопроницаемость, и корни начнут чувствовать себя куда комфортнее.

2. Органика — не просто рыхлитель, но и питание

Навоз, компост, торф — природные помощники для улучшения структуры земли. В отличие от песка, они ещё и насыщают почву полезными веществами.

Важно: свежий навоз вносят только осенью. Весной он может "сжечь" корни. Весной же используют только перепревший навоз — около 3 кг на квадрат. Также отличным вариантом станет смесь компоста с торфом — 2 ведра на тот же участок.

3. Сидераты — зелёные помощники

Фацелия, горчица, клевер, люпин, горох, рапс, редька масличная, рожь и овёс — это не просто растения, а сидераты. Их высевают, чтобы улучшить почву.

Их корни разрыхляют землю, а зелёная масса после срезки превращается в натуральное удобрение. Земля становится мягкой, питательной и готовой к приёму любых культур.

Уточнения

Лопа́та — ручной шанцевый инструмент, используемый преимущественно для работы (копание, расчистка, перенос и так далее) с грунтом и сыпучими веществами, представляющий собой лоток (полотно), насаженный на рукоять (черенок).



