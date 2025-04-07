Лопата не идёт в землю? Вот три способа исправить почву

Если лопата с трудом входит в землю, а посадки растут неохотно — пора менять тактику. Уплотнённая почва не даёт корням дышать, удерживает воду и делает любые работы настоящей мукой. Но у опытных дачников есть три надёжных способа, как справиться с этой проблемой.
Глинистую и суглинистую землю лучше всего "разбивает" крупнозернистый песок. Но не всякий подойдёт: карьерный — под запретом, в нём много глины, а значит, эффекта не будет.
Если почва совсем тяжёлая, рассыпьте по поверхности 15 литров песка на квадратный метр и перекопайте. Это улучшит воздухо- и водопроницаемость, и корни начнут чувствовать себя куда комфортнее.
Навоз, компост, торф — природные помощники для улучшения структуры земли. В отличие от песка, они ещё и насыщают почву полезными веществами.
Важно: свежий навоз вносят только осенью. Весной он может "сжечь" корни. Весной же используют только перепревший навоз — около 3 кг на квадрат. Также отличным вариантом станет смесь компоста с торфом — 2 ведра на тот же участок.
Фацелия, горчица, клевер, люпин, горох, рапс, редька масличная, рожь и овёс — это не просто растения, а сидераты. Их высевают, чтобы улучшить почву.
Их корни разрыхляют землю, а зелёная масса после срезки превращается в натуральное удобрение. Земля становится мягкой, питательной и готовой к приёму любых культур.
Лопа́та — ручной шанцевый инструмент, используемый преимущественно для работы (копание, расчистка, перенос и так далее) с грунтом и сыпучими веществами, представляющий собой лоток (полотно), насаженный на рукоять (черенок).
Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.