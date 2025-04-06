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Не покупайте новый грунт, пока не прочтете это

2:07
Садоводство

Вопрос повторного использования грунта для растений многих садоводов волнует ежегодно. Если у вас есть балкон с цветами или подоконник с зеленью, вы, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда старый субстрат — не просто мусор, а ещё вполне пригодная почва для нового сезона. Хорошая новость: с правильной обработкой старый грунт может снова стать отличным помощником в вашем садоводстве!

Грунт
Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грунт

Зачем тратить деньги на новый субстрат, если можно использовать старый? Особенно если речь идет о таких растениях, как базилик, петрушка, мята или даже помидоры. Да, это возможно! Однако есть несколько важных шагов, чтобы переработанный грунт не утратил своего качества.

Правильное приготовление

Перед тем как приступить к повторному использованию субстрата, нужно правильно его подготовить. В первую очередь, важно избавить его от всех растительных остатков и корней. Для этого просто просейте его через сито — это поможет вам очистить почву от мусора. После этого можно переместить грунт в место, где он будет храниться до весны, желательно в сухом и прохладном месте.

Чтобы гарантировать здоровье будущих растений, не смешивайте субстраты для овощей и цветов. Храните каждый отдельно. Это поможет избежать распространения болезней, которые могут возникать на одном виде растений, например, грибков или вирусов.

Совсем несложно, правда? Главное — хранить и очищать субстрат правильно, и он будет готов служить вам и вашим растениям в новом сезоне. Более того, с помощью простого компостного чая можно повысить качество грунта, но этот секрет большинство продавцов удобрений вам не расскажут!

Теперь вы знаете, как легко и эффективно переработать старую почву. А значит, для здоровых и красивых растений на вашем подоконнике не нужно тратить лишние деньги на новый субстрат. Главное — время и немного усилий.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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