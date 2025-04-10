Вырастить арбуз в квартире? Легко: как вырастить урожай — и не сойти с ума

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить арбузы — задача не только для южных широт. Даже в умеренном климате можно получить отличный урожай, если правильно подготовить рассаду. Особенно актуален этот метод в регионах, где лето короткое, а земля прогревается медленно. Главное — соблюсти несколько несложных, но очень важных правил.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузы

Когда начинать

Оптимальное время для посева — вторая половина апреля. Рассаду арбуза пересаживают в открытый грунт примерно через 25-30 дней после всходов, когда минует угроза заморозков. Учитывайте, что арбузы плохо переносят пересадку, поэтому лучше сразу сеять в отдельные стаканчики.

Что нужно для старта

Семена — обязательно проверьте на всхожесть. Если они старше 2-3 лет, прорастание может быть слабым.

Почва — рыхлая, питательная, с нейтральной кислотностью. Хорошо подойдёт смесь торфа, перегноя и дерновой земли.

Посуда — идеально подойдут торфяные горшочки или стаканы объёмом 0,5 л.

Дополнительно — плёнка, фитолампа (если нет хорошего освещения), опрыскиватель.

Как сажать правильно

Замочите семена на пару часов в тёплой воде. Можно дополнительно прорастить их во влажной салфетке в течение 2-3 дней. В каждый стаканчик посадите по одному семени на глубину 2-3 см. Укройте плёнкой и поставьте в тёплое место (+25…+28 °C). После появления всходов снимите укрытие и поставьте в светлое место.

Уход за рассадой

Арбузам важно тепло и свет. Световой день должен быть не менее 12 часов — при необходимости используйте лампы. Поливать нужно умеренно, избегая переувлажнения. В фазе двух настоящих листьев можно подкормить рассаду комплексным удобрением.

Перед высадкой в открытый грунт растения нужно закаливать — выносить на балкон или веранду, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

