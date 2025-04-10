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Вырастить арбуз в квартире? Легко: как вырастить урожай — и не сойти с ума

2:10
Садоводство

Вырастить арбузы — задача не только для южных широт. Даже в умеренном климате можно получить отличный урожай, если правильно подготовить рассаду. Особенно актуален этот метод в регионах, где лето короткое, а земля прогревается медленно. Главное — соблюсти несколько несложных, но очень важных правил.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Когда начинать

Оптимальное время для посева — вторая половина апреля. Рассаду арбуза пересаживают в открытый грунт примерно через 25-30 дней после всходов, когда минует угроза заморозков. Учитывайте, что арбузы плохо переносят пересадку, поэтому лучше сразу сеять в отдельные стаканчики.

Что нужно для старта

  • Семена — обязательно проверьте на всхожесть. Если они старше 2-3 лет, прорастание может быть слабым.

  • Почва — рыхлая, питательная, с нейтральной кислотностью. Хорошо подойдёт смесь торфа, перегноя и дерновой земли.

  • Посуда — идеально подойдут торфяные горшочки или стаканы объёмом 0,5 л.

  • Дополнительно — плёнка, фитолампа (если нет хорошего освещения), опрыскиватель.

Как сажать правильно

  1. Замочите семена на пару часов в тёплой воде.

  2. Можно дополнительно прорастить их во влажной салфетке в течение 2-3 дней.

  3. В каждый стаканчик посадите по одному семени на глубину 2-3 см.

  4. Укройте плёнкой и поставьте в тёплое место (+25…+28 °C).

  5. После появления всходов снимите укрытие и поставьте в светлое место.

Уход за рассадой

Арбузам важно тепло и свет. Световой день должен быть не менее 12 часов — при необходимости используйте лампы. Поливать нужно умеренно, избегая переувлажнения. В фазе двух настоящих листьев можно подкормить рассаду комплексным удобрением.

Перед высадкой в открытый грунт растения нужно закаливать — выносить на балкон или веранду, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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