Главный весенний чек-лист на даче: как правильно разбудить сад после зимы

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Первые по-настоящему тёплые дни — не повод расслабляться для дачников. Весна — важнейшее время для ухода за садом. Именно сейчас закладывается основа урожая, и от того, насколько правильно вы проведёте подготовку, зависит, сколько плодов будет летом и осенью.

Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обрезка кустов

С чего начать весной

Как только сошёл снег и температура стабильно держится выше нуля, пора отправляться в сад. Начинаем с уборки: удалите опавшие листья, сломанные ветки и мусор вокруг деревьев и кустарников. Это не просто эстетика — таким образом вы убираете источники возможных инфекций и вредителей.

Следом — санитарная обрезка. Удалите все подмёрзшие, сухие, повреждённые ветки. Если крона загущена, проредите её, чтобы улучшить проветривание и освещённость.

Чем обработать растения

После обрезки важно обработать растения от болезней и вредителей. Важно: опрыскивания нужно делать в сухую погоду и при температуре не ниже +5 °С.

Для ранневесенней обработки подойдут

раствор мочевины (карбамида) — против грибков и паразитов;

бордоская жидкость — для профилактики парши, монилиоза и других заболеваний;

специальные инсектициды — если были замечены вредители.

Особое внимание стоит уделить деревьям, которые в прошлом году болели. Их лучше обработать дважды — с перерывом в 7-10 дней.

Удобрения и мульча

Весной деревьям и кустам особенно нужны силы. После пробуждения они активно наращивают зелёную массу, формируют бутоны — и без подкормки им сложно. Используйте азотные удобрения: аммиачную селитру, мочевину. Они способствуют росту листьев и побегов.

Затем мульчируйте приствольные круги — это поможет сохранить влагу, подавить рост сорняков и защитить корни от перепадов температуры.

Не забывайте про полив

Весной почва часто кажется влажной после таяния снега. Но это обманчиво. После обрезки, подкормки и обработки полезно пролить растения тёплой водой, особенно в засушливую весну.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

