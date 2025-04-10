Главный весенний чек-лист на даче: как правильно разбудить сад после зимы

Первые по-настоящему тёплые дни — не повод расслабляться для дачников. Весна — важнейшее время для ухода за садом. Именно сейчас закладывается основа урожая, и от того, насколько правильно вы проведёте подготовку, зависит, сколько плодов будет летом и осенью.
Как только сошёл снег и температура стабильно держится выше нуля, пора отправляться в сад. Начинаем с уборки: удалите опавшие листья, сломанные ветки и мусор вокруг деревьев и кустарников. Это не просто эстетика — таким образом вы убираете источники возможных инфекций и вредителей.
Следом — санитарная обрезка. Удалите все подмёрзшие, сухие, повреждённые ветки. Если крона загущена, проредите её, чтобы улучшить проветривание и освещённость.
После обрезки важно обработать растения от болезней и вредителей. Важно: опрыскивания нужно делать в сухую погоду и при температуре не ниже +5 °С.
Для ранневесенней обработки подойдут
раствор мочевины (карбамида) — против грибков и паразитов;
бордоская жидкость — для профилактики парши, монилиоза и других заболеваний;
специальные инсектициды — если были замечены вредители.
Особое внимание стоит уделить деревьям, которые в прошлом году болели. Их лучше обработать дважды — с перерывом в 7-10 дней.
Весной деревьям и кустам особенно нужны силы. После пробуждения они активно наращивают зелёную массу, формируют бутоны — и без подкормки им сложно. Используйте азотные удобрения: аммиачную селитру, мочевину. Они способствуют росту листьев и побегов.
Затем мульчируйте приствольные круги — это поможет сохранить влагу, подавить рост сорняков и защитить корни от перепадов температуры.
Весной почва часто кажется влажной после таяния снега. Но это обманчиво. После обрезки, подкормки и обработки полезно пролить растения тёплой водой, особенно в засушливую весну.
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