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Весеннее опрыскивание: проверенный план по защите сада от вредителей и болезней

2:04
Садоводство

Весна — время пробуждения не только для растений, но и для вредителей и болезней. Чтобы деревья дали богатый урожай, важно правильно выбрать момент и средства для обработки. Причём не просто побрызгать "для галочки", а провести комплексную защиту, которая даст реальный эффект.

обработка сада
Фото: Freepik by bearfotos is licensed under Рublic domain
обработка сада

Когда начинать обработку сада

Оптимальное время для первой обработки — сразу после схода снега, пока деревья ещё "спят", но температура воздуха стабильно держится выше +5°C. Это позволяет максимально эффективно уничтожить перезимовавших вредителей и возбудителей болезней.

Первая весенняя обработка проводится до начала набухания почек. Это важно, потому что агрессивные препараты могут повредить молодой лист. Позже, с началом цветения, применяют более щадящие средства, чтобы не навредить завязям.

Чем обрабатывать сад весной

Специалисты рекомендуют использовать

  • Медный купорос (1%) - от грибковых заболеваний, таких как парша и монилиоз;

  • Железный купорос (3-5%) - от мхов, лишайников и для общего укрепления дерева;

  • Бордоскую жидкость (3%) - комплексная защита от грибков и бактерий;

  • Мочевину (карбамид, 7%) - замедляет развитие спор парши и убивает вредителей.

Также существуют современные препараты — биофунгициды и инсектициды, которые мягче действуют и подходят для многократного применения на разных стадиях развития сада.

Важные нюансы

  • Обрабатывать нужно в сухой, безветренный день, при температуре выше +5°C.

  • Не забывайте про средства индивидуальной защиты: перчатки, маска, очки — обязательно.

  • Работайте по всей поверхности дерева — ветки, ствол и даже приствольный круг.

Комплексный подход включает не только опрыскивание, но и обрезку, побелку ствола и уборку растительных остатков. Всё это поможет снизить риск заболеваний и нашествия вредителей.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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