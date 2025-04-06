Красиво, как клумба — и съедобно: овощи, от которых не отвести глаз

Кто сказал, что грядки — это скучно? Современные дачи всё чаще превращаются в натуральные цветники, где овощи не только кормят, но и радуют глаз. Хотите совместить урожай и красоту? Ловите список — 10 овощей, которые украсят любой участок.
Пышные зонтики фенхеля добавят изящества даже самой строгой грядке. Отлично сочетается с другими зелёными культурами.
Низкий и пушистый, словно ароматный ковёр. Идеален для нижнего яруса декоративных грядок.
Да-да, обычная петрушка — чемпион скромной красоты. Особенно хороша в натуралистичных посадках рядом с укропом и сельдереем.
Мята, лаванда, тимьян, орегано — они цветут, пахнут и привлекают пчёл. Что ещё нужно для счастья?
Декоративный шнитт или слизун цветут пышными фиолетовыми шапками. Цветут красиво, а едятся — с удовольствием.
Эти "огородные кораллы" с замысловатой геометрией выглядят как фантастические цветы. И вкус у них тоже на уровне!
Овощ-художник: листья бывают ярко-жёлтыми, алыми, фиолетовыми. Отличный способ добавить цвета без красок.
Раньше считался сорняком, а теперь — модный десертный ингредиент и украшение клумб. Цветёт мощно и уверенно.
Цветок, который можно есть. Крупные соцветия — будто из ботанического сада. И в салат, и в ландшафт.
Его "фонарики" — настоящее шоу. Плоды яркие, декоративные, и, главное — съедобные. Особенно красиво смотрится осенью.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.