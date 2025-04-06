Красиво, как клумба — и съедобно: овощи, от которых не отвести глаз

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кто сказал, что грядки — это скучно? Современные дачи всё чаще превращаются в натуральные цветники, где овощи не только кормят, но и радуют глаз. Хотите совместить урожай и красоту? Ловите список — 10 овощей, которые украсят любой участок.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain грядка

1. Фенхель

Пышные зонтики фенхеля добавят изящества даже самой строгой грядке. Отлично сочетается с другими зелёными культурами.

2. Анис

Низкий и пушистый, словно ароматный ковёр. Идеален для нижнего яруса декоративных грядок.

3. Петрушка

Да-да, обычная петрушка — чемпион скромной красоты. Особенно хороша в натуралистичных посадках рядом с укропом и сельдереем.

4. Пряные травы

Мята, лаванда, тимьян, орегано — они цветут, пахнут и привлекают пчёл. Что ещё нужно для счастья?

5. Лук

Декоративный шнитт или слизун цветут пышными фиолетовыми шапками. Цветут красиво, а едятся — с удовольствием.

6. Капуста романеско

Эти "огородные кораллы" с замысловатой геометрией выглядят как фантастические цветы. И вкус у них тоже на уровне!

7. Мангольд

Овощ-художник: листья бывают ярко-жёлтыми, алыми, фиолетовыми. Отличный способ добавить цвета без красок.

8. Ревень

Раньше считался сорняком, а теперь — модный десертный ингредиент и украшение клумб. Цветёт мощно и уверенно.

9. Артишок

Цветок, который можно есть. Крупные соцветия — будто из ботанического сада. И в салат, и в ландшафт.

10. Физалис

Его "фонарики" — настоящее шоу. Плоды яркие, декоративные, и, главное — съедобные. Особенно красиво смотрится осенью.