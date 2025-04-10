Затопленные грядки? Просто добавьте это — и ваша капуста начнёт расти

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дожди, особенно в начале дачного сезона, часто радуют огородников: растения получают влагу, а полив можно временно отложить. Однако когда осадки становятся чрезмерными, проблемы возникают у многих культур. Это касается томатов, огурцов, свёклы, моркови и особенно капусты. Именно капуста часто страдает от избытка воды — в таких условиях кочаны могут не завязаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капуста

Что делать при избытке влаги

Если лето выдалось дождливым, а грядки переувлажнены, важно принять меры. Основная задача — предотвратить уплотнение грунта и восполнить потерю питательных веществ.

Добавьте золу

Зола от сгоревшей древесины не только впитает излишки воды, но и обогатит почву калием.

Внесите золу в почву вокруг капусты, чтобы создать более подходящие условия для роста.

Дополните азотом

Дожди часто вымывают азот из почвы, что замедляет развитие растений.

Используйте азотные удобрения, чтобы восполнить дефицит и поддержать формирование кочанов.

Как это поможет капусте

Своевременное внесение золы и азотных удобрений позволит капусте получать нужные элементы даже в условиях затяжных дождей. Это поможет растениям развивать крепкие кочаны, несмотря на неблагоприятную погоду.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

