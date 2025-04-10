Затопленные грядки? Просто добавьте это — и ваша капуста начнёт расти

Дожди, особенно в начале дачного сезона, часто радуют огородников: растения получают влагу, а полив можно временно отложить. Однако когда осадки становятся чрезмерными, проблемы возникают у многих культур. Это касается томатов, огурцов, свёклы, моркови и особенно капусты. Именно капуста часто страдает от избытка воды — в таких условиях кочаны могут не завязаться.
Если лето выдалось дождливым, а грядки переувлажнены, важно принять меры. Основная задача — предотвратить уплотнение грунта и восполнить потерю питательных веществ.
Своевременное внесение золы и азотных удобрений позволит капусте получать нужные элементы даже в условиях затяжных дождей. Это поможет растениям развивать крепкие кочаны, несмотря на неблагоприятную погоду.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.