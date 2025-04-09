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Под деревьями и вдоль забора: что сажать на затенённых грядках

Садоводство

Многие садоводы сталкиваются с проблемой: в тени, под деревьями или вдоль забора грядки простаивают пустыми. Но это вовсе не значит, что там ничего нельзя вырастить. Есть культуры, которым тень даже полезна. И для дачников это отличный шанс получить богатый урожай, даже на затенённых участках.

грядка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грядка

Овощи, которые хорошо растут в тени

Ревень

  • Не требователен к освещению.
  • В тенистых местах черешки становятся особенно нежными.
  • Легко разрастается без постоянного ухода.

Свёкла

  • Корнеплоды не будут гигантскими, но останутся сладкими и сочными.
  • Главное — рыхлая почва и регулярный полив.

Бобовые (например, фасоль, горох)

  • Предпочитают защищённые от ветра участки.
  • Хорошо растут на лёгкой, плодородной почве с достаточным увлажнением.

Хрен

  • Легко переносит тень.
  • Практически не требует особого ухода.

Зелень и травы для затенённых грядок

  • Луковые культуры: шнитт-лук, лук-слизун, лук-батун, многоярусный лук, черемша.

  • Салатная зелень: шпинат, мангольд, щавель, рукола, эндивий, радиччио.

  • Пряные травы: петрушка, укроп, кинза, базилик.

Другие растения

  • Спаржа: нежная культура, которая прекрасно растёт при слабом освещении.

  • Брюква: также неплохо переносит полутень.

Эти растения позволяют задействовать даже самые укромные уголки участка. Зная, какие культуры предпочитают тень, можно получать урожай там, где другие овощи не приживаются.

Уточнения

Тень — пространственное оптическое явление.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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