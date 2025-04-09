Под деревьями и вдоль забора: что сажать на затенённых грядках

Многие садоводы сталкиваются с проблемой: в тени, под деревьями или вдоль забора грядки простаивают пустыми. Но это вовсе не значит, что там ничего нельзя вырастить. Есть культуры, которым тень даже полезна. И для дачников это отличный шанс получить богатый урожай, даже на затенённых участках.
Луковые культуры: шнитт-лук, лук-слизун, лук-батун, многоярусный лук, черемша.
Салатная зелень: шпинат, мангольд, щавель, рукола, эндивий, радиччио.
Пряные травы: петрушка, укроп, кинза, базилик.
Спаржа: нежная культура, которая прекрасно растёт при слабом освещении.
Брюква: также неплохо переносит полутень.
Эти растения позволяют задействовать даже самые укромные уголки участка. Зная, какие культуры предпочитают тень, можно получать урожай там, где другие овощи не приживаются.
Тень — пространственное оптическое явление.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.