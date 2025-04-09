Под деревьями и вдоль забора: что сажать на затенённых грядках

Многие садоводы сталкиваются с проблемой: в тени, под деревьями или вдоль забора грядки простаивают пустыми. Но это вовсе не значит, что там ничего нельзя вырастить. Есть культуры, которым тень даже полезна. И для дачников это отличный шанс получить богатый урожай, даже на затенённых участках.

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Овощи, которые хорошо растут в тени

Ревень

Не требователен к освещению.

В тенистых местах черешки становятся особенно нежными.

Легко разрастается без постоянного ухода.

Свёкла

Корнеплоды не будут гигантскими, но останутся сладкими и сочными.

Главное — рыхлая почва и регулярный полив.

Бобовые (например, фасоль, горох)

Предпочитают защищённые от ветра участки.

Хорошо растут на лёгкой, плодородной почве с достаточным увлажнением.

Хрен

Легко переносит тень.

Практически не требует особого ухода.

Зелень и травы для затенённых грядок

Луковые культуры : шнитт-лук, лук-слизун, лук-батун, многоярусный лук, черемша.

Салатная зелень : шпинат, мангольд, щавель, рукола, эндивий, радиччио.

Пряные травы: петрушка, укроп, кинза, базилик.

Другие растения

Спаржа : нежная культура, которая прекрасно растёт при слабом освещении.

Брюква: также неплохо переносит полутень.

Эти растения позволяют задействовать даже самые укромные уголки участка. Зная, какие культуры предпочитают тень, можно получать урожай там, где другие овощи не приживаются.

Уточнения

Тень — пространственное оптическое явление.

