Грядка ухожена, а плодов нет: три причины, из-за которых тыква не завязывает плоды

Тыква кажется простой культурой, но даже опытные дачники иногда остаются без урожая. Вроде и куст растёт, и листья мощные, а завязей нет. Почему так происходит?
Вот три распространённые причины, которые мешают тыкве дать плоды.
Одна из самых частых проблем — посев в холодную почву. Семена в таких условиях "засыпают", а молодые корни легко загнивают. Особенно если идут резкие перепады температуры.
Решение: высаживать тыкву только в прогретую почву и на солнечном участке. Лучше всего — по 3-5 семян в одну лунку для надёжности.
Тыква активно вытягивает из земли питательные вещества. Если почва бедная, рост будет слабым, а завязей не будет вовсе. Кроме того, она не любит пересадку.
Советы:
Сажайте тыкву на компостных кучах или гребнях.
При рассадном методе используйте торфяные стаканчики, чтобы не травмировать корни при пересадке.
Даже при хорошем росте завязи могут не формироваться или загнивать из-за плохого опыления. Виноваты могут быть:
Решение: в таких случаях поможет искусственное опыление. Проводите его в тёплый, сухой день — это надёжный способ получить плоды, если насекомых рядом нет.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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