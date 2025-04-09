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Грядка ухожена, а плодов нет: три причины, из-за которых тыква не завязывает плоды

1:37
Садоводство

Тыква кажется простой культурой, но даже опытные дачники иногда остаются без урожая. Вроде и куст растёт, и листья мощные, а завязей нет. Почему так происходит?

Тыква
Фото: flickr.com by Mike McCune, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тыква

Вот три распространённые причины, которые мешают тыкве дать плоды.

1. Семена "спят", а корни гниют

Одна из самых частых проблем — посев в холодную почву. Семена в таких условиях "засыпают", а молодые корни легко загнивают. Особенно если идут резкие перепады температуры.

Решение: высаживать тыкву только в прогретую почву и на солнечном участке. Лучше всего — по 3-5 семян в одну лунку для надёжности.

2. Почва бедна — ростки слабы

Тыква активно вытягивает из земли питательные вещества. Если почва бедная, рост будет слабым, а завязей не будет вовсе. Кроме того, она не любит пересадку.

Советы:

  • Сажайте тыкву на компостных кучах или гребнях.

  • При рассадном методе используйте торфяные стаканчики, чтобы не травмировать корни при пересадке.

3. Нет опыления — нет плодов

Даже при хорошем росте завязи могут не формироваться или загнивать из-за плохого опыления. Виноваты могут быть:

  • затяжные дожди
  • холод
  • жара и засуха
  • редкие визиты пчёл и шмелей

Решение: в таких случаях поможет искусственное опыление. Проводите его в тёплый, сухой день — это надёжный способ получить плоды, если насекомых рядом нет.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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