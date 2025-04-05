Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цедра лимона против накипи: вот как легко чистить чайник без уксуса
Мелкая влага — большие проблемы: как запотевание уничтожает свет и безопасность
Эти весенние наряды для офиса вас точно согреют и будут выглядеть элегантно
Цены на рыбу в Южно-Сахалинске удивляют! Треска всего за 127 рублей и навага по 60
Уши на макушке или по колено: как человек и стресс повлияли на внешний вид собаки
Семейные приключения вдали от туристов: откройте для себя Гизоначчу на Корсике
Литографическая установка из Зеленограда: Россия вошла в элитный клуб производителей
Как копчёное мясо меняет вкус вашего ужина: удивительный рецепт ароматного гуляша
Валерия показала, как мотивирует Пригожина на занятия спортом

Трещины на смородине: почему это происходит и как предотвратить беду?

3:53
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина радует нас вкусными ягодами и является источником множества витаминов, однако иногда возникают проблемы, которые могут угрожать её здоровью и урожайности. Одним из таких тревожных сигналов является трещинистость веток. В данной статье мы рассмотрим причины, по которым могут потрескаться ветки смородины, и предложим эффективные способы борьбы с этой проблемой.

Причины трещин на ветках смородины

  • Перепады температуры: резкие изменения температур, особенно в весенний период, могут вызывать трещины на ветках. Ночные заморозки, за которыми следуют тёплые дни, способствуют тому, что смородина "просыпается" слишком рано, что создает серьезные стрессы для растения.
  • Недостаток влаги: у смородины довольно поверхностная корневая система, и в условиях недостатка влаги в почве (особенно в жаркую погоду) ветки могут заболеть, что приводит к их растрескиванию.
  • Избыточное увлажнение: парадоксально, но чрезмерное полив также может негативно сказаться на состоянии веток. В этом случае корни начинают гнить, что приводит к недостаточному питанию и стрессу растения.
  • Поражение болезнями и вредителями: некоторые болезни, такие как мучнистая роса, или вредители, как тля, могут ослаблять здоровье смородины. Когда ветви истощаются, трещины на них появляются быстрее.
  • Неправильная обрезка: чрезмерная или неправильная обрезка может ослабить растение и способствовать трещинообразованию.

Как спасти смородину с потрескавшимися ветками

1. Устранение причин проблемы:

  • Рассмотрите условия содержания растения. Если растение находится в затенённом месте или на ветру, подумайте об изменении его расположения.
  • Обратите внимание на полив. Старайтесь поддерживать оптимальный уровень влажности в почве, обеспечивая регулярный полив, особенно в жаркие и засушливые периоды.

2. Обрезка поврежденных участков:

  • Удалите все треснувшие и повреждённые ветви. Срезы должны быть острыми, чтобы не причинить дополнительный стресс растению. Обрабатывайте места срезов садовым варом или специальным антисептиком, чтобы предотвратить попадание инфекций.

3. Подкормка:

  • Убедитесь, что смородина получает все необходимые питательные вещества. Используйте комплексные минеральные удобрения, а также органические подкормки, такие как перегной или компост, чтобы укрепить растения и восстановить их здоровье.

4. Защита от вредителей и болезней:

  • Проводите регулярные осмотры на наличие вредителей и болезней. Если будут выявлены признаки поражения, используйте инсектицидные и фунгицидные средства по необходимости.

5. Условия для зимовки:

  • Если проблема появилась осенью или зимой, позаботьтесь о правильной защите смородины. Можно укрыть кусты агроволокном или другим материалом, чтобы защитить растение от резких перепадов температуры.

6. Гидратация:

  • В периоды жары попробуйте добавить мульчу вокруг корней, чтобы поддержать уровень влаги. Это также поможет предотвратить перегрев корней.

Трещины на ветках смородины — это серьезный сигнал, который не следует игнорировать. Правильный уход, соблюдение режимов полива и регулярный осмотр растений помогут предотвратить появление данной проблемы. Следуя предложенным рекомендациям, вы сможете не только спасти ваше растение, но и обеспечить ему здоровый рост и хороший урожай ягод в будущем. Бережное отношение и внимание к растениям — ключ к успешному садоводству!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Авто
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня Аудио 
Как Михаил Ефремов пытается защитить свою квартиру от папарацци и соседей
Шоу-бизнес
Как Михаил Ефремов пытается защитить свою квартиру от папарацци и соседей Аудио 
Четыре типа людей, рядом с которыми кошки не расслабляются
Домашние животные
Четыре типа людей, рядом с которыми кошки не расслабляются Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Последние материалы
Трещины на смородине: почему это происходит и как предотвратить беду?
Цедра лимона против накипи: вот как легко чистить чайник без уксуса
Мелкая влага — большие проблемы: как запотевание уничтожает свет и безопасность
Эти весенние наряды для офиса вас точно согреют и будут выглядеть элегантно
Цены на рыбу в Южно-Сахалинске удивляют! Треска всего за 127 рублей и навага по 60
Уши на макушке или по колено: как человек и стресс повлияли на внешний вид собаки
Семейные приключения вдали от туристов: откройте для себя Гизоначчу на Корсике
Литографическая установка из Зеленограда: Россия вошла в элитный клуб производителей
Как копчёное мясо меняет вкус вашего ужина: удивительный рецепт ароматного гуляша
Валерия показала, как мотивирует Пригожина на занятия спортом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.