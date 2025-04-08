Сделайте это весной — и ветви смородины будут ломиться от ягод, а соседи от зависти

Даже если сорт у вас крупноплодный, это ещё не гарантия, что смородина порадует щедрым и сочным урожаем. Весна — решающий момент. Один промах в уходе, и вместо ягод размером с 2 рубля — горсть мелочи на кусту. Но всё поправимо.
Секрет мощного плодоношения — в обрезке. Её важно провести до начала активного сокодвижения. Удаляют слабые, сухие и повреждённые ветви, чтобы силы растения не уходили впустую.
Весной под кустами нужно разрыхлить землю. Это улучшает доступ кислорода к корням. И обязательно убрать перезимовавшие сорняки — в них часто прячутся вредители.
Первым делом — опрыскивание мочевиной. Затем под каждый куст льют раствор инсектицида на основе тиаметоксама — 1 пакетик на 10 л воды, по 3 литра на куст. Он работает изнутри: листья становятся "невкусными” для вредителей.
Если смородина уже зацвела, стоит перейти на более щадящие биосредства, чтобы не навредить цветам и пчёлам.
Простой, но эффективный состав:
1 ложка комплексного удобрения
2 ложки костной муки
Слой перегноя сверху
Такой "пирог” создаёт идеальную питательную среду — ягоды получаются налитые, сочные и крупные.
Кусты, которым весной уделили внимание, летом обязательно поблагодарят — не одиночными ягодками, а кистями, которые гнут ветви.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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