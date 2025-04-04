Вы думали, что рассада помидоров требует только света? Оказалось, это не так

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду помидоров, важно не только правильно посадить семена, но и позаботиться о дальнейшем уходе. Как только они прорастут, рассада требует светлого и тепла, но не слишком высокой температуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ рассада

Как только появились первые всходы, откажитесь от излишнего тепла. Идеальная температура для рассады составляет около 18°C. Если в это время не обеспечен достаточный свет, саженцы начнут тянуться и слабеть, поэтому позаботьтесь о хорошем освещении — 12 часов рассеянного света в день.

Пикировка рассады, то есть рассаживание маленьких растений по отдельным горшочкам, должна быть проведена, когда на растении появится первая пара настоящих листочков. Эти листья, в отличие от начальных (маточных), являются основными и признаком того, что растение готово к пересадке.

Важно помнить, что для пикировки выбирайте более глубокие емкости с диаметром не менее восьми сантиметров. Если таких нет, можно использовать стаканчики для йогурта, предварительно проделав в них дренажные отверстия. Но будьте готовы, что саженцы все равно придется пересаживать в более просторные горшки перед высадкой на улицу.

Совет: заглубляйте рассаду как можно глубже. Это поможет растению развить дополнительные корни, что способствует его укреплению. Аккуратно извлекайте саженец из посевного субстрата с помощью ложки или шпателя, чтобы не повредить корни. Если корни длинные и загнуты, их можно немного подрезать, но не слишком коротко.

"Сажайте рассаду томатов как можно глубже, чтобы стимулировать развитие корней", — рекомендует журнал Öko-test.

После пересадки аккуратно присыпьте растение землей, слегка прищипните и полейте. Обратите внимание, что на этом этапе важен не только свет и температура, но и правильный уход, чтобы рассада была здоровой и готовой к высадке в открытый грунт.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

