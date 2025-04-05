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Эта комбинация из трёх цветов превратит ваш участок в ландшафтный шедевр

2:23
Садоводство

Оформить эффектный цветник можно без сотни разных растений. Всё, что нужно — это три правильно подобранных многолетника. Такой мини-ансамбль проще в уходе, универсален и отлично смотрится как в естественном, так и в строгом ландшафтном стиле. Он справится с любой задачей: замаскирует пустоты, оживит газон, украсит террасу или зону отдыха. А главное — сделать его можно без особых усилий.

Пион 5
Фото: commons.wikimedia.org by Ulaisaeva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пион 5

Зачем нужны цветники-трио

Композиции из трёх растений называют "цветниками-трио" неслучайно. Это базовый вариант цветника, который используют:

  • для заполнения скучных участков;

  • в качестве основы для цветника-островка или рабатки;

  • для оживления газонов;

  • чтобы добавить цветущих акцентов без хлопот;

  • как способ раскрыть красоту сезонных растений, вроде маков и ирисов.

Создать такой ансамбль можно в любой сезон. Особенно удобно — весной и осенью, когда идет деление многолетников. Делитесь делёнками с соседями и собирайте трио из любимых растений.

Три главных правила

Чтобы композиция смотрелась завершённой, а не скучной, важно помнить о трёх правилах:

  1. Глубинные контрасты. Выбирайте растения разной высоты, формы и структуры: невысокий текстурный фон, пышный средний слой и эффектный вертикальный акцент.

  2. Смелая цветовая палитра. Играйте с оттенками одной гаммы или создавайте яркие контрасты. Главное — избегайте однообразия.

  3. Разные сроки цветения. Пусть одно растение зацветает весной, другое — летом, а третье — ближе к осени. Так цветник будет радовать дольше.

Готовые идеи трио-композиций

  • Пион + дельфиниум + манжетка - классика контрастов.

  • Люпин + аквилегия + нивяник - кантри-шарм.

  • Мак + ирис + душица - нежность и пряность.

  • Астра + эхинацея + крокосмия - огонь, фактура и стиль.

  • Мордовник + вероника + герань - хай-тек в цветах.

  • Киренгешома + анемона + астильба - для тени и уюта.

Минимум растений — максимум пользы. В цветнике-трио легко ухаживать за каждым участником, вовремя делить, обрезать и сохранять декоративность весь сезон.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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