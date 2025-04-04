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Хотите пышную лаванду? Обрезайте правильно! Ошибки, которые будут стоить вам цветения

2:30
Садоводство

Любите лаванду и хотите, чтобы она радовала вас ароматом в этом сезоне? Весной важно не только заботиться о растении, но и правильно обрезать его, чтобы цветение было обильным, а куст выглядел ухоженным.

Лаванда
Фото: Own work by Marco Antonio Leonel Caetano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лаванда

Когда обрезать лаванду

Не спешите срезать лаванду сразу после зимы. Зимой это растение отдыхает, и вмешательство в этот процесс может повредить его. Обрезать лаванду нужно в конце марта или в апреле, когда морозы уже позади, а на растении начинают появляться новые листочки.

Совет! Подождите, пока нижняя часть кустика не начнёт распускаться — это сигнал, что пришло время для весенней обрезки.

Как объясняет садовод Лорен Ландерс,

"Обрезая лаванду весной, ждите появления новых листьев, чтобы не повредить древесные части растения”.

Это особенно важно для того, чтобы растение не потеряло свою форму и продолжало развиваться.

Как правильно обрезать лаванду

При обрезке лаванды легко допустить ошибку. Важно сделать правильный срез: слишком мелкий не даст нужного результата, а слишком глубокий может погубить растение. Правильный срез — это когда вы оставляете на растении хотя бы 4 бутона с лепестками.

Для молодых растений, которые ещё не успели одревеснеть, можно сделать более глубокий срез, оставив всего около 10 см над землей.

"Хорошо бы осмотреть растение в целом и удалить все отмершие побеги, чтобы куст приобрёл красивую форму”, — говорит Люси Петржилкова, производитель лаванды.

Обрезать лучше по направлению вниз, оставляя зеленые побеги, чтобы растение выглядело более густым и здоровым.

Для крупных кустов лаванды можно использовать триммеры для живой изгороди, которые значительно ускоряют процесс формирования формы, советуют эксперты сайта Garden Design.

Зачем обрезать лаванду

Правильная весенняя обрезка помогает растению не только сохранить привлекательную форму, но и продлевает его жизнь. Если оставить старые и сухие побеги, растение будет терять силу и не будет цвести так обильно, как могло бы.

Весной, когда ваша лаванда будет готова к новому циклу роста, не забудьте позаботиться о ней: уберите старую мульчу, позвольте растению дышать, и оно отблагодарит вас яркими и ароматными цветами.

Уточнения

Лава́нда узколи́стная или Лаванда настоя́щая, или Лаванда колоси́стая, или Лаванда колоско́вая, или Лаванда ко́лосовая (лат. Lavándula angustifólia) — травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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