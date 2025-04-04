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Сжигаете дрова? Не выбрасывайте золу — она может спасти урожай

2:37
Садоводство

Зола из печи или камина — это не просто мусор. Этот обычный отход может стать незаменимым помощником для вашего сада. В ней скрывается настоящая магия: зола содержит множество питательных веществ, которые способствуют росту, цветению и плодоношению растений. И это не всё! Она ещё может стать отличным средством для борьбы с вредителями. Так что прежде чем выбросить золу, задумайтесь — она может послужить вам верой и правдой в садоводстве.

Зола
Фото: commons.wikimedia.org by Laurentius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зола

Какую золу лучше использовать

Для садовых нужд идеально подходит зола, оставшаяся от сгоревшей древесины, а также зола из древесных брикетов или гранул. Важно помнить, что эти брикеты не содержат клеевых веществ, а значит, не принесут вреда вашим растениям. Однако, от угольной золы лучше отказаться — она может содержать тяжёлые металлы и углерод, которые не полезны для растений.

Зола и кислотность почвы

Не вся зола одинаково полезна для всех растений. Например, её категорически нельзя использовать для кислотолюбивых растений, таких как азалии, рододендроны, голубика и гортензии. Она может разрушить их корни и привести к гибели. Также стоит помнить, что зола из лиственных деревьев, например, из дуба или бука, имеет более высокий уровень рН по сравнению с золой хвойных пород. Это важно учитывать, чтобы не навредить растениям.

Что удобрять золой

Зола — это настоящий кладезь полезных веществ для множества растений. Особенно любят её помидоры, чеснок, лук, огурцы и даже розы. Благодаря фосфору, который содержится в золоте, растения лучше растут и развиваются, а также активнее цветут и плодоносят. Кальций в золоте помогает предотвратить сухую гниль у томатов и перцев, а калий ускоряет созревание плодов. К тому же зола — отличное средство для борьбы с тлёй. Чтобы использовать её как спрей, достаточно смешать столовую ложку золы с половиной литра воды, настоять сутки и процеживать.

Также золу можно использовать для подкормки. Просто рассыпьте её под растениями или приготовьте жидкое удобрение. Для этого возьмите кружку золы и смешайте её с пятью литрами воды. Дайте настояться сутки, процедите и используйте для полива.

В общем, зола — это не просто отходы, а настоящее сокровище для вашего сада!

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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