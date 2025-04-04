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Полынь вместо яда: как она спасает сад от вредителей

1:50
Садоводство

Огородники со стажем знают: не всякая трава, выросшая "не по плану", заслуживает немедленного удаления. Некоторые сорняки можно и нужно оставить — они работают как природные защитники и удобрения. Один из таких "зеленых солдат" — горькая полынь.

Полынь
Фото: creativecommons.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Полынь

Почему полынь полезнее, чем кажется

1. Против муравьёв
Этот стойкий запах муравьи буквально не переносят. Свежие или высушенные пучки полыни можно разложить в углах дома, сараев, теплиц, а также на грядках — и вы заметите, как насекомые спешно покидают эти места. Особенно эффективно действует трава, если оставить её у основания плодовых деревьев или рядом с ягодниками — запах отпугивает и гусениц, и плодожорок.

2. Против мышей
Мыши тоже не в восторге от запаха полыни. Поэтому траву можно не просто оставить в саду, но и запасти на зиму: высушенные пучки развешивают в подвалах, кладовках и на чердаках. Осенью её полезно разложить в хозблоках и погребах — грызуны не вынесут этого "аромата" и обойдут стороной.

3. Защита деревьев
Молодые саженцы особенно уязвимы зимой. Их часто обгрызают зайцы и мыши. Чтобы этого не случилось, опытные садоводы осенью оборачивают стволы полынью. Естественная защита — без химии и затрат.

Бонус: опрыскивание и настои

Полынь можно использовать и в виде настоев для опрыскивания культурных растений. Это работает как натуральное средство против вредителей. А в народной медицине её применяют для очищения и укрепления организма — но это уже совсем другая история.

Уточнения

Полы́нь (лат. Artemísia) — крупный род травянистых или полукустарниковых растений семейства Астровые (Asteraceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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