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Хотите, чтобы букет простоял дольше? Вот что нужно сделать сразу после покупки

1:52
Садоводство

Получили букет и хотите, чтобы он радовал глаз как можно дольше? Не спешите ставить цветы в вазу сразу после того, как войдёте в дом. Срезанные растения нуждаются в небольшом "акклиматизационном" отдыхе.

Букеты цветов
Фото: commons.wikimedia.org by Sweet Ice Cream Photography, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Букеты цветов

Первый шаг — дать привыкнуть

Пусть цветы полежат при комнатной температуре хотя бы 5-10 минут. Затем аккуратно снимите упаковку и обрежьте стебли острым ножом на 1-2 см. Только после этого — в чистую вазу с прохладной водой.

Розы и тюльпаны любят прохладу

Розы не терпят жары и сквозняка. Их лучше держать в прохладной части комнаты, вдали от батарей и прямых солнечных лучей. То же самое касается и тюльпанов. Для них отлично подойдёт ваза с несколькими кубиками льда — такая мера продлит жизнь бутонов.

Гвоздики — настоящие стойкие "солдаты"

Эти цветы могут радовать вас более двух недель, если при каждой смене воды тщательно промывать стебли от слизи. И не забывайте снова слегка подрезать стебли — это способствует лучшему водопоглощению.

Мимоза требует особого внимания

Эти пушистые веточки быстро теряют свой вид, если за ними не ухаживать. Чтобы мимоза дольше оставалась пушистой:

  • регулярно опрыскивайте её водой,

  • подрезайте стебли,

  • слегка расплющивайте место среза (например, ложкой) — это увеличивает площадь впитывания воды.

Лилии — красота с нюансами

Лилии источают восхитительный аромат, но чтобы сохранить цветки подольше, нужно аккуратно удалить тычинки с пыльцой. Это замедляет процесс увядания и предотвращает появление пятен на лепестках.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете продлить жизнь любого букета — пусть красота радует как можно дольше!

Уточнения

Букет (от фр. bouquet), также цветочный букет, — срезанные или сорванные цветущие растения, красиво подобранные вместе, обычно для подарка или для помещения их в вазу с целью украшения помещения. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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