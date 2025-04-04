Какие цветы сажать в апреле?

С приходом апреля многие садоводы начинают планировать, какие цветы украсить свой двор. Вот девять красивых растений, которые можно сажать в этом месяце:
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Китайская астра
Невен – однолетнее растение, цветущее с июля до поздней осени оранжево-желтыми цветами. Невен легко выращивать, он растет на любых почвах. Сажается на глубину около 0,5 см и требует регулярного полива. Может также расти в горшке.
Гладиолус – сажают во второй половине апреля (можно и в мае). Для продолжительного цветения садите гладиолусы каждые 15 дней на глубину 8-15 см в зависимости от размера луковицы. Выбирайте защищенное от ветра место и обеспечьте регулярный и умеренный полив.
Циния – цветет с начала июля до конца сентября в разнообразных оттенках. Сажается во второй половине апреля. Любит солнечные места и умеренное поливание. Размножается семенами, которые собирают осенью.
Иберис – однолетний иберис тоже сажается в апреле. Он хорошо подходит для альпинариев и цветочных бордюров, требует солнечного или полутеневого места и умеренного полива.
Кученце – цветет с июля по сентябрь. Предпочитает солнечные места, хотя может расти и в полутени. Требует богатой, хорошо дренированной почвы и умеренного полива.
Петуния – цветет с мая по октябрь. Нуждается в большом количестве солнечного света и регулярном поливе, особенно в жаркие дни. Рекомендуется также регулярно удалять увядшие цветы.
Астра – лучшее время для посадки астр в саду - конец апреля. Цветет с июля по октябрь, предпочитает солнечное место и плодородную почву. Не следует переполивать.
Хортензия – посадка возможна в конце апреля, когда нет опасности заморозков. Хортензия предпочитает тенистые места и требует регулярного удобрения.
Роза – сажают в осень или весной, но весной это нужно сделать до конца апреля. Выбирайте солнечное и защищенное от ветра место. Roses требуют много питательных веществ, поэтому регулярное удобрение и обрезка необходимы.