Как увеличить урожай картофелей: что добавить при посадке

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Картофель – популярная культура, которую можно встретить в почти любом саду. Для получения хорошего урожая важно не только правильно ухаживать за растениями, но и учесть несколько ключевых факторов: плодородие почвы, качество посадочного материала и удобрения, которые необходимо добавить в лунку при посадке. Однако не все садоводы знают, какие вещества использовать, чтобы увеличить урожай картофеля.

Фото: flickr.com by Grimme Group, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сбор урожая картофеля

Какую почву выбрать для картофеля?

Картофель лучше всего растет в легкой, рыхлой и плодородной почве с легкой кислинкой. Кроме того, необходимо выбирать хорошо освещенное место, защищенное от северного ветра. Равнинные или болотистые участки не подходят для посадки этой культуры.

Еще одним важным моментом является правило севооборота. Картофель нельзя сажать на одном и том же месте несколько лет подряд. Лунки, где ранее росли помидоры, баклажаны или перцы, также не подойдут. Наиболее подходящими предшественниками для картофеля являются свекла, огурцы, морковь или капуста.

Что добавлять в лунку при посадке картофеля?

Для увеличения урожая и повышения устойчивости к болезням и вредителям, обязательно используйте правильные составляющие при посадке: