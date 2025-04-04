Как увеличить урожай картофелей: что добавить при посадке

Картофель – популярная культура, которую можно встретить в почти любом саду. Для получения хорошего урожая важно не только правильно ухаживать за растениями, но и учесть несколько ключевых факторов: плодородие почвы, качество посадочного материала и удобрения, которые необходимо добавить в лунку при посадке. Однако не все садоводы знают, какие вещества использовать, чтобы увеличить урожай картофеля.
Фото: flickr.com by Grimme Group, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сбор урожая картофеля
Какую почву выбрать для картофеля?
Картофель лучше всего растет в легкой, рыхлой и плодородной почве с легкой кислинкой. Кроме того, необходимо выбирать хорошо освещенное место, защищенное от северного ветра. Равнинные или болотистые участки не подходят для посадки этой культуры.
Еще одним важным моментом является правило севооборота. Картофель нельзя сажать на одном и том же месте несколько лет подряд. Лунки, где ранее росли помидоры, баклажаны или перцы, также не подойдут. Наиболее подходящими предшественниками для картофеля являются свекла, огурцы, морковь или капуста.
Что добавлять в лунку при посадке картофеля?
Для увеличения урожая и повышения устойчивости к болезням и вредителям, обязательно используйте правильные составляющие при посадке:
Луковые и чесночные шелухи. Не спешите выбрасывать шелуху после очистки лука и чеснока. Она содержит кверцетин и натуральные фитонциды с антибактериальным и иммуномодулирующим действием. Соберите шелуху, высушите и сохраните в мешках до посадки картофеля. При посадке добавьте горсть шелухи в каждую лунку перед тем, как положить картофель.
Алюминиевое фольго. Не многие знают об этом интересном способе увеличения урожая. Фольга содержит железо, медь, кремний, титан, цинк и марганец – все эти элементы полезны для картофеля. Фольга помогает защитить растения от болезней и вредителей, а также делает почву более рыхлой, что предотвращает гниение картофелей и способствует их быстрому росту. При посадке добавьте небольшие кусочки фольги в лунки.
Настой птичьего помета. Еще один полезный вариант. Для его приготовления разведите 700 граммов птичьего помета в 10 литрах теплой воды. Накройте емкость крышкой или пленкой и оставьте в теплом месте на три дня. После этого процедите раствор и добавьте литр готовой жидкости в лунку.