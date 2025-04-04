Защита фруктовых деревьев: как побелка ствола поможет улучшить урожай

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

С приходом весны природа начинает пробуждаться, но для фруктовых деревьев это не всегда хорошо. Весенние заморозки могут сильно повредить урожай. Одним из способов защиты деревьев является их побелка.

Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman Засохшие деревья

В прошлом многие деревья с белыми стволами можно было увидеть повсюду, и это было не случайно. Побелка защищает деревья не только от вредителей, но и от повреждений, вызванных весенними морозами. Этот древний метод снова становится популярным, особенно в условиях непредсказуемых весенних температур.

Как побелка помогает защитить от заморозков

Когда температура начинает подниматься и солнечные лучи согревают стволы деревьев, активизируется сокодвижение, и почки начинают распускаться. Побелка стволов отражает солнечные лучи, не позволяя дереву нагреваться, что задерживает распускание цветков. Таким образом, в случае весенних заморозков у побеленных деревьев есть шансы избежать потерь урожая.

Защита от вредителей

Защита фруктовых деревьев важна в течение всего года. Помимо применения инсектицидов, побелка также способствует сохранению здоровья деревьев. Известь является естественным дезинфицирующим средством, которое уничтожает грибки, микробы и насекомых, зимующих на стволе.

Осторожность при работе с известью

Необходимо соблюдать осторожность при работе с известью. Многие садоводы задаются вопросом, чем можно белить деревья. Часто считают, что подойдет любая краска, но такие материалы могут не позволять древесине дышать. Известь же проницаема для воздуха и уничтожает патогены. Важно также помнить о безопасности: используйте защитные очки и перчатки, а также такую одежду, которую не жалко испачкать.

Как правильно приготовить известковое молоко

Для приготовления известкового молока смешайте одну часть гашеной извести с восемью частями воды и тщательно перемешайте. Оставьте смесь на два часа, затем с помощью кисти с жесткой щетиной нанесите ее на ствол дерева, равномерно распределяя, включая более толстые ветви. Этот слой защиты смоется дождем к началу лета, но до этого момента он будет значительно помогать вашим деревьям.