Удивительные возможности петрушки: как вырастить и использовать это растение

3:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Петрушка — это ароматная трава, которая растет круглый год и идеально дополняет множество блюд. Она является незаменимым ингредиентом в кухнях многих народов мира благодаря своей универсальности и легкости в выращивании.

Фото: pxhere петрушка

Почему стоит выбрать петрушку?

Петрушка (Petroselinum crispum) принадлежит к семейству парусниковых, к которому относятся также морковь и сельдерей. Существуют два основных вида петрушки: плоская (итальянская) и куриная. Плоская петрушка с гладкими листьями обладает более интенсивным вкусом и часто используется шеф-поварами для приготовления блюд. Куриная петрушка, имеющая волнистые листья, отличается мягким вкусом и часто используется в качестве декоративной garnish.

Питательные свойства петрушки

Петрушка — это не просто украшение для блюд; она содержит множество полезных веществ:

Витамин C: 30 г петрушки содержит больше витамина C, чем апельсин.

Витамин K: важен для свертываемости крови и здоровья костей.

Железо: помогает бороться с анемией.

Антиоксиданты: такие как лютеин и зеаксантин, защищают зрение.

Фолаты: важны для клеточного деления.

Эти полезные свойства делают петрушку гораздо более ценным продуктом, чем просто добавка к еде. Её употребление было известно ещё римлянам, которые ценили её за пищеварительные и освежающие качества.

Выращивание петрушки в горшке

Вы можете легко выращивать петрушку в домашних условиях. Вот несколько простых шагов:

Выберите горшок глубиной хотя бы 15 см с дренажными отверстиями. Используйте специальный грунт для зелени или смесь универсального грунта с компостом. Посейте семена на глубину 5 мм или пересадите уже подросшее растение. Поместите горшок у окна, ориентированного на юг или запад, чтобы обеспечить 4-6 часов света в день. Поддерживайте грунт слегка влажным, не допуская переувлажнения.

Петрушка предпочитает умеренные температуры в диапазоне от 15 до 25 °C и легко адаптируется к условиям вашего дома.

Уход за петрушкой в огороде

В условиях открытого грунта петрушка может расти до двух лет. Чтобы обеспечить постоянный урожай, следуйте этим рекомендациям:

Сейте семена каждые 3-4 недели с весны до конца лета.

Выбирайте полутенистое место летом, чтобы предотвратить быстрое цветение.

Защищайте растения от морозов с помощью специальной сетки или колпака.

Регулярно собирайте внешние листья, чтобы стимулировать рост.

Петрушка часто самоопыляется, что создает почти вечный цикл роста в вашем саду. В зимний период, даже при замедлении роста, она продолжает радовать вас свежими листьями для ваших блюд.

Как петрушка преобразит ваши блюда

Петрушка обладает уникальной способностью гармонично сочетаться с почти всеми ингредиентами. Её свежий, чуть сладковатый вкус мгновенно обогащает даже самые простые блюда, не подавляя другие ароматы.

Петрушка в кулинарии разных стран

Каждая кухня мира использует петрушку по-своему, делая ее универсальным и любимым ингредиентом. Она добавляет не только вкус, но и красоту, поэтому не упустите возможность вырастить её у себя дома и насладиться всеми её преимуществами!

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см

