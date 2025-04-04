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Почему лавр — ваш лучший защитник в саду? Узнайте секреты его силы!

2:10
Садоводство » Советы

Лавровый лист — это не просто пряность, он становится настоящим союзником для растений, растущих в вашем саду. Этот кустарник, распространённый по всей Европе, известен своим древесным и смолистым ароматом, который придаёт множество блюд уникальный вкус.

Лавровый лист
Фото: Own work by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лавровый лист

Природный "охранник" для растений

Лавр способен защищать не только себя, но и соседние растения. Он отпугивает таких вредителей, как корневые мухи, тли, гусеницы, клещи и москиты. Это достигается благодаря наличию в его листьях эфирных масел и биоактивных соединений, которые мешают насекомым воспринимать окружающую среду, благодаря чему они избегают лавра.

Кроме того, лавр обладает устойчивостью к различным грибковым заболеваниям, таким как мучнистая роса и ржавчина, а также к некоторым бактериальным инфекциям, что делает его надёжным соседом для других растений.

Устойчивость к экстремальным условиям

В 1999 году учёные NASA проводили эксперименты, чтобы проверить, какие растения могут выживать в условиях космической станции. Лавр был одним из них благодаря своей способности выживать в экстремальной среде и устойчивости к обезвоживанию. Хотя лавр ещё не растёт на Марсе, он мог бы стать частью "космической культуры", если такая когда-либо возникнет.

Символ победы

Лавр также является символом победы. Если вы посмотрите на диплом о высшем образовании, то увидите, что на нём изображена лавровая корона. Это восходит к древности, когда венки из лавровых листьев вручались победителям Олимпийских игр, героям, триумфальным военачальникам и поэтам. Этот обычай дал название категории награды "Bacca laureati", что в переводе означает "лавровая ягода", что и стало основой для слова "бакалавриат".

Лавр — это не только использование в кулинарии, но и многофункциональная защитная растительность, которая может украсить любой сад.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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