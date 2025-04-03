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7 растений, которые стоит обрезать в апреле для красивого цветения весной и летом

3:04
Садоводство » Цветы

Апрель — это время, когда стоит активно заняться уходом за садом. Обрезка — важный аспект садоводства, способствующий улучшению внешнего вида вашего участка и здоровому росту растений. Разные растения требуют разных подходов к обрезке, поэтому важно знать, когда именно проводить эту процедуру.

Дерево сливы
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево сливы

Вот семь растений, которые лучше всего обрезать в апреле:

Гортензия метельчатая

Эти растения с конусовидными цветами требуются обрезки в апреле, так как цветут на новых побегах. "Обрезка ранней весной поощряет сильное ветвление и обильное цветение летом", — говорит Ханна Хоуленд, менеджер по многолетним растениям. Укоротите прошлогодние побеги до двух сильных почек на высоту около одной трети или половины общего роста.

Зоны: 3-8  
Размер: 1.8-2.4 м высотой и шириной  
Условия ухода: полутень, хорошо дренированная почва, регулярный полив.

Розы

Обрезка роз в апреле улучшает цветение и помогает предотвратить болезни и вредителей благодаря улучшению циркуляции воздуха. Удалите мертвые и поврежденные побеги, а также укорачивайте оставшиеся до наружной почки.

Зоны: 5-8  
Размер: 1.5 м высотой и 1.8 м шириной  
Условия ухода: не менее шести часов солнечного света, слегка кислый, хорошо дренированный грунт, регулярный полив.

Плодовые деревья (яблони, груши, вишни, абрикосы, сливы)  

Обрезка деревьев в апреле помогает удалить мертвые и заболевшие ветви, позволяя солнечному свету лучше проникать в крону. Это приводит к улучшению качества плодов.

Зоны: разные  
Размер: разный  
Условия ухода: разные.

Кустарники "Голубой туман"

Эти кустарники вырастают до 60-90 см в высоту и ширину и цветут поздним летом. Их легко обрезать, так как они цветут на новых побегах. Обрежьте их до 30 см — листья вырастут снова.

Зоны: 6-9  
Размер: 60-120 см высотой и шириной  
Условия ухода: полное солнце, влажная, но хорошо дренированная почва.

Виноград

Обрезка виноградных лоз в апреле способствует здоровому росту и максимальному урожаю. Удалите мертвые, заболевшие или слабые побеги и укоротите прошлогодний рост до нескольких здоровых почек на каждой лозе.

Зоны: разные  
Размер: разный  
Условия ухода: разные.

Эти ранние весенние обрезки гарантируют, что ваши растения будут здоровыми, а цветы и плоды — обильными и красивыми. Следуя этим рекомендациям, вы создадите свой уютный и благоухающий зеленый уголок.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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