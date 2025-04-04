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Гниль на кабачках: 5 главных причин и одно универсальное решение

1:35
Садоводство

Выращиваешь кабачки, а они начинают гнить ещё до сбора? Увы, такая беда знакома многим огородникам. Но хорошая новость в том, что с этой проблемой можно справиться — быстро и без лишней химии.

Кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачки

Почему кабачки гниют

Чаще всего причина — переувлажнение почвы, особенно в дождливое лето. Но это далеко не единственный фактор:

  • Недостаток солнца мешает плодам дозревать и ослабляет растения.

  • Дефицит микроэлементов — кальция, йода, бора — делает кабачки уязвимыми.

  • Избыток органических удобрений также может провоцировать гниение.

А ещё на помощь проблеме приходят грибковые заболевания. Виновниками часто оказываются мучнистая роса и вершинная белая гниль. Они стремительно распространяются, особенно в загущенных посадках.

Что делать

  1. Удалите все повреждённые плоды. Не жалей — заражённые кабачки станут очагом инфекции для остальных.

  2. Проредите посадки. Больше воздуха — меньше шансов у грибков.

  3. Обработайте растения "Фитоспорином" - это биофунгицид, безопасный и эффективный.

  4. Мульчируйте грядки. Используйте сено, солому, агроволокно — всё, что поможет изолировать плоды от сырой земли.

  5. Следите за поливом. Увлажнять лучше утром и только при необходимости, а не по расписанию.

Эти простые меры помогут сохранить здоровый урожай и предотвратить повторное появление проблемы.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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