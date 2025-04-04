Гниль на кабачках: 5 главных причин и одно универсальное решение

Выращиваешь кабачки, а они начинают гнить ещё до сбора? Увы, такая беда знакома многим огородникам. Но хорошая новость в том, что с этой проблемой можно справиться — быстро и без лишней химии.
Чаще всего причина — переувлажнение почвы, особенно в дождливое лето. Но это далеко не единственный фактор:
Недостаток солнца мешает плодам дозревать и ослабляет растения.
Дефицит микроэлементов — кальция, йода, бора — делает кабачки уязвимыми.
Избыток органических удобрений также может провоцировать гниение.
А ещё на помощь проблеме приходят грибковые заболевания. Виновниками часто оказываются мучнистая роса и вершинная белая гниль. Они стремительно распространяются, особенно в загущенных посадках.
Удалите все повреждённые плоды. Не жалей — заражённые кабачки станут очагом инфекции для остальных.
Проредите посадки. Больше воздуха — меньше шансов у грибков.
Обработайте растения "Фитоспорином" - это биофунгицид, безопасный и эффективный.
Мульчируйте грядки. Используйте сено, солому, агроволокно — всё, что поможет изолировать плоды от сырой земли.
Следите за поливом. Увлажнять лучше утром и только при необходимости, а не по расписанию.
Эти простые меры помогут сохранить здоровый урожай и предотвратить повторное появление проблемы.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.