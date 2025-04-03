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Помидор с две ладони: как вырастить гигантов на обычной грядке

2:49
Садоводство

Представьте, вы срываете с куста томат, который едва помещается в две ладони. Соседи перешёптываются — не иначе, колдовство! Но на самом деле всё дело в тонкой науке… и паре хитростей, проверенных временем. Рассказываем, как вырастить по-настоящему гигантские и вкусные помидоры — от корня до кисти.

Томаты
Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томаты

Секрет №1. Медь у корней — меньше ботвы, больше плодов

Когда рассада подрастёт, надрежьте стебель у самой земли и вставьте в разрез медную проволоку. Медь замедляет рост зелёной массы, и всё питание растение направляет на формирование плодов. Альтернатива — медная монета, закопанная рядом с корнями.

Секрет №2. Банановая кожура под куст

Не выбрасывайте банановую кожуру — закопайте её под кустом. Калий из кожуры делает плоды мясистыми, а её аромат привлекает дождевых червей. Те, в свою очередь, разрыхляют почву и насыщают её кислородом.

Секрет №3. Борная кислота — для сладости

Каждые две недели опрыскивайте листья раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды). Это простое средство стимулирует образование сахаров — и ваши томаты становятся сладкими, как конфеты.

Секрет №4. Правильный стресс — залог завязей

Цветы есть, а завязей нет? Слегка встряхните кисти или постучите по стеблю — растение воспримет это как угрозу и активизируется: начнёт завязывать плоды в ускоренном режиме.

Секрет №5. Формировка и подвязка

Выращивайте биф-сорта: "Бычье сердце", "Розовый гигант", "Король гигантов". Формируйте куст в один стебель, удаляя все пасынки, и оставляйте 4-5 завязей на кисти — больше не нужно.

Обязательно подвязывайте каждую кисть отдельно — под тяжестью крупные плоды могут просто сломать ветку.

Секрет №6. Подкормка "бутербродом"

Идеальная грядка для помидора — это компост + зола + скошенная трава. Такая "слоёная" подкормка одновременно питает, удерживает влагу и защищает от пересыхания.

Секрет №7. Осторожный полив и мульча

Помидоры не любят крайностей. Если после засухи вы резко зальёте кусты, плоды начнут трескаться. Поливайте регулярно, но умеренно, и мульчируйте почву соломой или опилками, чтобы сохранить стабильную влажность.

Секрет №8. Никакого свежего навоза

Свежий навоз = буйство ботвы. Хотите плоды, а не зелёный лес — используйте только перепревший навоз или компост.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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