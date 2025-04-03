Когда сода спасает, а когда убивает — откровенные ошибки садоводов

Многие садоводы постоянно ищут безопасные и эффективные способы борьбы с болезнями растений, предпочитая природные средства без химикатов. Один из самых популярных вариантов — пищевая сода, которая всегда под рукой на кухне. Но стоит ли ей доверять в вашем саду? Давайте разберемся, что она может и когда её использование приносит больше вреда, чем пользы.
Пищевая сода повышает pH почвы, делая её более щелочной. Это свойство помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями, так как большинство грибов предпочитают кислую среду. Применение соды может уменьшить риск распространения болезни, создавая условия, неблагоприятные для грибов. Но, как и с любым средством, важно не переборщить.
Использовать соду нужно осторожно, особенно при высоком уровне заражения. Сода подавляет рост грибковых спор, но не уничтожает их, а её эффект непродолжительный. На ранних стадиях болезни она может помочь, но при более серьёзных заболеваниях её может быть недостаточно. Чрезмерное использование может привести к избыточному накоплению солей в почве, что создаст новые проблемы для ваших растений.
Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
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