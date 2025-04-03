Урожай под угрозой: как гусеницы захватывают участки и как им помешать

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда на листьях появляется паутина, а кусты начинают стремительно терять зелень — это не мистика, а вполне рественная угроза: гусеницы. Эти прожорливые вредители способны за считанные дни лишить вас не только цветущего сада, но и надежд на урожай. Но если действовать быстро и грамотно, всё можно спасти.

Фото: unsplash.com by Louis Blythe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гусеница

Первые признаки атаки

Обнаружили свёрнутые листья или тонкую паутинку на ветках? Это верный сигнал: вредитель уже здесь. Такие листья нужно немедленно удалить и сжечь — иначе колония расползётся по всему участку.

Простые, но эффективные меры:

1. Побелка деревьев

Не только весенний ритуал, но и реальная защита. Побелка:

отпугивает вредителей;

защищает от солнечных ожогов;

помогает деревьям справляться со стрессом.

2. Обкапывание участка

Вдоль границы участка стоит вырыть небольшие канавки. Они станут препятствием для гусениц, ползущих с соседнего огорода. Главное — регулярно очищать канавки, иначе пользы от них не будет.

3. Обработка зелёным мылом

Простое, экологичное средство, которое помогает справиться с вредителями на ранних стадиях. Обработку лучше проводить в сухую погоду, тщательно покрывая листья с обеих сторон.

Чем обработать, если гусеницы уже завелись:

Если вредитель расползается по участку, пора применять проверенные препараты. Вот список средств, которые зарекомендовали себя в борьбе с гусеницами:

"Инсектобактерин"

"Горчин"

"Алатар"

"Искра М"

"Кинмикс"

"Сэмпай"

и другие инсектициды широкого спектра.

Перед применением обязательно читайте инструкцию — особенно если на участке есть плодоносящие растения.

Уточнения

Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).



