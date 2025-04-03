Урожай под угрозой: как гусеницы захватывают участки и как им помешать

Когда на листьях появляется паутина, а кусты начинают стремительно терять зелень — это не мистика, а вполне рественная угроза: гусеницы. Эти прожорливые вредители способны за считанные дни лишить вас не только цветущего сада, но и надежд на урожай. Но если действовать быстро и грамотно, всё можно спасти.
Обнаружили свёрнутые листья или тонкую паутинку на ветках? Это верный сигнал: вредитель уже здесь. Такие листья нужно немедленно удалить и сжечь — иначе колония расползётся по всему участку.
Не только весенний ритуал, но и реальная защита. Побелка:
отпугивает вредителей;
защищает от солнечных ожогов;
помогает деревьям справляться со стрессом.
Вдоль границы участка стоит вырыть небольшие канавки. Они станут препятствием для гусениц, ползущих с соседнего огорода. Главное — регулярно очищать канавки, иначе пользы от них не будет.
Простое, экологичное средство, которое помогает справиться с вредителями на ранних стадиях. Обработку лучше проводить в сухую погоду, тщательно покрывая листья с обеих сторон.
Если вредитель расползается по участку, пора применять проверенные препараты. Вот список средств, которые зарекомендовали себя в борьбе с гусеницами:
"Инсектобактерин"
"Горчин"
"Алатар"
"Искра М"
"Кинмикс"
"Сэмпай"
и другие инсектициды широкого спектра.
Перед применением обязательно читайте инструкцию — особенно если на участке есть плодоносящие растения.
Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).
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