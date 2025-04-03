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Цветёт лучше орхидеи и проще в уходе — знакомьтесь с пасхальным кактусом

2:20
Садоводство

Пасхальный кактус (Rhipsalidopsis gaertneri) — это не просто комнатное растение, а настоящее весеннее чудо. Его звездообразные цветы радуют глаз яркими оттенками — от белого и красного до нежно-розового, оранжевого, лавандового и даже персикового. Он придаёт дому уют и свежесть, а при правильном уходе может радовать своим цветением десятилетиями.

Кактус - Fishhook cactus
Фото: commons.wikimedia.org by WikiPedant, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кактус - Fishhook cactus

Как распознать пасхальный кактус?

Пасхальный кактус легко узнать по гладким, округлым листьям без колючек и разрезов, а также по ярким цветам, которые словно вспыхивают звёздами в весенний период. Это растение точно не спутаешь с другими суккулентами.

Уход за пасхальным кактусом: минимум усилий — максимум красоты

Хотя большую часть года растение не требует особого внимания, чтобы кактус зацвёл пышно и вовремя, нужно заранее подготовить его к этому. Самый важный момент — обеспечить период покоя за два-три месяца до предполагаемого цветения.

В этот период:

  • сократите полив;

  • перенесите растение в более прохладное и затемнённое место;

  • избегайте резких перепадов температуры.

Важно помнить, что пасхальный кактус — не пустынное растение. Это тропический суккулент, родом из влажных горных лесов Бразилии. Он предпочитает высокую влажность и рассеянный свет, а не прямое солнце и сухой воздух. Лучше всего ему будет на подоконнике с ярким, но не прямым освещением, и с регулярным, но умеренным поливом.

Как размножить пасхальный кактус?

Это одно из самых простых в размножении растений. Всё, что нужно:

  • аккуратно отломить или отрезать здоровый сегмент стебля;

  • подсушить его несколько часов;

  • посадить в рыхлый, слегка влажный субстрат.

Через пару недель отросток укоренится, и вы получите новое растение, которое можно подарить близким на весенние праздники — особенно к Пасхе.

Почему пасхальный кактус должен быть в каждом доме?

Он не только красив, но и долговечен. При должном уходе этот кактус может цвести каждую весну в течение многих лет, украшая ваш интерьер и создавая праздничное настроение.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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