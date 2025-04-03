Шесть великолепных луковиц, которые нужно посадить сейчас для цветущего сада летом

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Весна — идеальное время для посадки луковиц, которые наполнят ваш сад, террасу или балкон удивительными летними цветами. Мы собрали шесть прекрасных растений, которые раскроются яркими цветами и изумительными ароматами, если их посадить сейчас.

Каладиум — волшебство листьев

Каладиум привлекает своей необыкновенной листвой, окрашенной в розовые, красные и зеленые оттенки. Его лучше сажать в марте в ярко освещенном, но защищенном от прямых солнечных лучей месте. Он предпочитает влажность и тепло, поэтому подходит для посадки в горшках в условиях нестабильного климата.

Далия — королева лета

Далии, несомненно, являются звездами летних садов, и их следует сажать в марте или апреле. Учитывая, что они не переносят холод, лучше дождаться, пока минует угроза заморозков. Далии цветут с июля и радуют глаз своим разнообразием цветов.

Нерина — экзотический акцент

Нерина — ещё одна луковица для посадки в марте-апреле, которая удивит вас своим цветением в конце лета. Эти экзотические цветы розового цвета требуют солнечного места и хорошо дренированной почвы. Они неприхотливы в уходе и порадуют цветами в сентябре.

Агапантус — элегантные цветы

Агапантус, известный как "африканский лилия", сажают с марта по май. Его шаровидные соцветия из мелких голубых или белых цветов придают саду утонченный вид. Это многолетнее растение, которое будет радовать вас цветами из года в год.

Гладиолус — притяжение вертикальности

Гладиолусы нужно сажать в апреле и мае. Стебли этих цветов могут достигать до метра в высоту, создавая вертикальный акцент в саду. Гладиолусы доступны в большом разнообразии цветов и предпочитают солнечные места с хорошо дренированной почвой.

Лилия — аромат лета

Лилии сажают весной, когда почва подготовлена и обогащена органическими веществами. Их крупные ароматные цветы распускаются с июня по август и становятся заметным акцентом в самых романтичных садах.

Посадив эти луковицы сейчас, вы создадите великолепный цветущий сад, который будет радовать вас своим обаянием все лето!