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Почему на прилавках стало так много новых сортов винограда?

2:39
Садоводство » Советы

В последние годы в австралийских супермаркетах и овощных магазинах наблюдается настоящий бум новых сортов винограда с разнообразными текстурами, вкусами и брендовыми названиями. Например, виноград Cotton Candy, который по вкусу напоминает сахарную вату, стал настоящим хитом. "Чувство, будто ты ешь сладкое лакомство, а не фрукт, — это результат тщательного селекции", — делится впечатлениями автор книги "Не покупайте фрукты и овощи без меня" Тхань Труонг.

Гроздь винограда
Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гроздь винограда

В этом сезоне на рынке Мельбурна стало доступно более 15 новых сортов. Бренды, такие как Crispy Dreams™, Coolgrape™ и Ruby Rush®, представляют новый подход к столовому винограду, инициированный международными селекционными программами. 

По словам Терьен Миллер из Австралийской ассоциации столового винограда, интересные названия связаны с характеристиками винограда, такими как "хрустящий", "сладкий" или "конфетный". Также популярны ссылки на цвет — "золотистый", "рассвет", "сапфировый".

Сорта, такие как Thompson Seedless, являются основой на протяжении десятилетий, но за последние 20 лет индустрия претерпела значительные изменения. "Современное разведение винограда учитывает не только сладость, но и текстуру, интенсивность вкусов и их баланс", — говорит Труонг.

Новые сорта, такие как Sweet Globe™, обладают хрустящей текстурой от кожицы до сердцевины, в то время как Cotton Candy™ были выведены для максимизации сладости и аромата. Несмотря на то, что новые сорта могут быть слаще, уровень сахара у них на 10-20% выше, что является относительно незначительным показателем.

Так почему же сейчас так много новых сортов? По словам Ника Драя из Foundation Viticulture, виноград борется не только между собой, но и с яблоками, клубникой и другими фруктами за место в корзине покупателей. Большинство новых сортов разрабатываются крупными международными селекционными компаниями, такими как SunWorld и Bloom Fresh, которые создают новые сорта через селективное скрещивание. Разработка нового сорта винограда может занять более десяти лет и включает тестирование и карантинные процедуры.

Австралийские производители адаптируют свои практики для работы с новыми сортами, что может включать изменение управления кроной, манипуляцию кистями, орошение и программы питания.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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