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Лучшие советы для повышения урожайности гороха без дополнительных усилий

3:50
Садоводство » Советы

Выращивание гороха — это привычное дело для многих садоводов, но часто они не догадываются о том, что можно существенно увеличить урожай, не прикладывая при этом дополнительных усилий. 

Лист гороха
Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лист гороха

Правильный выбор сорта

Первый и, возможно, самый важный шаг к увеличению урожая — это выбор правильного сорта гороха. На рынке представлено множество сортов, отличающихся по срокам созревания, устойчивости к болезням и условиям выращивания. Выбирайте сорта, которые подходят для вашего климата и условий посадки. Попробуйте также гибридные сорта, которые часто имеют повышенную урожайность и устойчивость к неблагоприятным факторам.

Проверенная агротехника

Успех в выращивании гороха во многом зависит от соблюдения агрономических принципов. Вот основные из них:

  • Севооборот: не сажайте горох на одном и том же месте несколько лет подряд. Севооборот помогает предотвратить накопление болезней и вредителей в почве.
  • Предшественники: хорошими предшественниками для гороха являются картофель, морковь и капуста. Избегайте посадки после бобовых, так как это может снизить урожайность.
  • Удобрение: обычно горох не требует большого количества удобрений, так как он обрабатывает азот из воздуха. Однако внесение небольших доз компоста или органических удобрений перед посадкой поможет обеспечить необходимые микроэлементы и улучшить структуру почвы.

Правильная посадка

Горох предпочитает прохладную погоду, поэтому его лучше всего сажать ранней весной, когда температура почвы достигает 5-7°C. Для повышения урожайности используйте следующие приемы:

  • Порядок высадки: сажайте горох в ряд, оставляя между растениями около 5-7 см. Это позволит им хорошо развиваться, не затеняя друг друга.
  • Глубина посадки: оптимальная глубина для посева гороха составляет 3-5 см. Это обеспечит хорошее укоренение и быстрое прорастание.

Поддержка растений

Горох — это вьющаяся культура, и для достижения максимальной урожайности ему требуется поддержка. Используйте металлические решётки или шпалеры, чтобы растения могли легко зацепиться за них. Это не только обеспечит правильный рост, но и улучшит доступ света и воздуха к растениям, предотвращая заболевания.

Полив и уход

Горох нуждается в регулярном поливе, особенно в период цветения и формирования бобов. Однако важно избегать переувлажнения. Оптимальный режим полива — один раз в неделю, увеличивая частоту во время засушливых периодов. Также следите за сорняками и вовремя удаляйте их, чтобы они не конкурировали с горохом за питательные вещества.

Борьба с вредителями и болезнями

Определите возможные проблемы с вредителями и болезнями на ранних этапах. Проводите мониторинг растений, и при появлении первых признаков заболеваний или вредителей используйте натуральные методы борьбы, такие как инсектицидные мыла или настои на основе чеснока и перца. Устойчивые сорта и соблюдение агротехнических правил значительно уменьшают вероятность возникновения болезней.

Благодаря этим простым рекомендациям, вы сможете существенно увеличить урожай гороха без особых трудозатрат. Важно помнить, что качественный выбор сорта, правильная агротехника и своевременный уход станут залогом вашего успеха. Теперь у вас есть все необходимые знания, чтобы вырастить в три раза больше гороха, наслаждаясь процессом и результатом!

Уточнения

Горо́х — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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