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Вы не поверите, что на самом деле помогает от колорадского нашествия

2:15
Садоводство

Сколько бы ни изобретали "безопасных" способов борьбы с колорадским жуком, он всё так же упорно возвращается на грядки. Это один из самых стойких и опасных врагов картошки, и без грамотного подхода избавиться от него почти невозможно.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Три рабочих метода — и ни капли надежды на чудо

У дачников есть три надёжных способа защиты:

1. Химический. Основан на применении токсичных веществ. Работает эффективно, но требует строгости — малейшее отклонение от дозировки чревато либо устойчивостью жука, либо отравлением урожая. После начала образования клубней использовать химию вообще не рекомендуется: есть риск, что яд проникнет в картофель.

2. Биологический. Включает препараты на основе бактерий. Жук теряет силы, перестаёт есть и вскоре погибает. Главное преимущество — безопасность для человека и природы. Урожай останется чистым от пестицидов.

3. Агротехнический. Это комплекс профилактических мер: перекопка осенью, чередование культур, посадка устойчивых сортов и борьба с сорняками. Сам по себе способ слабоват, но отлично дополняет другие.

Методы, на которые не стоит тратить время

Многие дачники всё ещё надеются на чудо — ручной сбор жуков, чеснок среди грядок, зола, уксус, птицы… Звучит романтично, но не работает.

  • Ручной сбор бесполезен: жуки отлично летают и вернутся на освободившиеся места за считанные часы. Подойдёт разве что для крошечных грядок.

  • Птицы вроде фазанов и индюков действительно поедают вредителя, но сдержать его массовое нашествие не способны.

  • Чеснок и другие "отпугиватели"? Насекомому всё равно. Его не остановит ни запах, ни зола, ни слабый уксусный раствор. Последний, к слову, может ещё и повредить листья.

Колорадский жук — упрямый и адаптивный. И если вы решили вести с ним войну, то она требует продуманной стратегии, а не магии и надежд.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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