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Не делайте этого с крыжовником весной — останетесь без урожая

1:36
Садоводство

Каждую весну садоводы стремятся подбодрить свои кусты крыжовника — удобрения летят в почву с щедростью и надеждой. Но именно в этот момент можно совершить серьёзную ошибку, которая подорвёт здоровье растения на весь сезон.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Василий Брагин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Почему нельзя переусердствовать с азотом

На первый взгляд кажется логичным использовать азотные удобрения — ведь они способствуют росту. Однако у крыжовника всё иначе. Избыток азота запускает бурный рост зелени, и куст теряет баланс. Листьев становится много, а вот иммунитет растения ослабевает.

И это — открытая дверь для врагов. Первым придёт тля. А вскоре следом подтянется и мучнистая роса — одно из самых неприятных заболеваний, которое изматывает куст и существенно снижает урожай.

На что сделать ставку весной

Весной крыжовнику важнее другие вещества — калий и фосфор. Они укрепляют растение, способствуют цветению и завязи, а также повышают устойчивость к заболеваниям.

Лучшее решение — внести монофосфат калия. Это удобрение сбалансировано по составу, не перегружает куст и поддерживает его в начале активного роста.

Исключение из правила

Есть нюанс: если перед вами молодой куст, то без азота ему не обойтись. В этом случае азотные удобрения действительно нужны — но строго в умеренных дозах и один раз. А вот зрелые кусты лучше обходить стороной с азотной подкормкой весной.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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