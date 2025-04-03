Спасаем картошку от незваных гостей: тля исчезнет навсегда

Картофельная тля — невидимая, но очень опасная угроза. Она высасывает соки из листьев, тормозит рост кустов и может лишить вас значительной части урожая. А самое неприятное — появляется она незаметно, но распространяется быстро.
Чтобы сохранить свои посадки, важно не только действовать при появлении вредителя, но и знать, чем его можно эффективно отпугнуть — без химии и лишних затрат.
Если тля уже оккупировала картофель, спасёт мыльный раствор:
натрите два куска хозяйственного мыла,
растворите в 2 литрах горячей воды,
затем долейте 8 литров холодной воды и тщательно перемешайте.
Полученным раствором сразу опрыскивайте кусты. Плёнка, которая образуется на листьях, отпугнёт тлю и усложнит ей жизнь.
Зола — не только питание для растений, но и мощное средство от вредителей. Для защиты картофеля:
возьмите около 100 г древесной золы,
залейте 5 литрами воды и настаивайте минимум 12 часов,
процедите и опрыскайте растения.
Этот настой не только укрепляет кусты, но и делает их непривлекательными для тли. Главное — использовать золу без примесей и мусора, иначе можно навредить почве.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
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