Вкусной клубники не будет, если забыть про это простое правило

Мечтаете о сочной и сладкой клубнике с грядки? Успех зависит не только от сорта, но и от того, как вы её посадите. Расстояние между кустами — не мелочь, а один из ключевых факторов будущего урожая.
Если у вас клубника со средней плотностью куста, придерживайтесь следующей схемы:
между кустами — от 30 до 50 см;
между рядами — около 40 см.
Это не универсальная формула: крупные сорта с пышной листвой требуют больше пространства. Не забудьте заранее узнать особенности вашего сорта.
Идеальное время — вечер. Если не получается, подойдёт и пасмурный день. Жара и солнце в момент посадки только навредят — молодые кустики могут не прижиться.
Перед тем как отправить клубнику в землю, дайте ей немного внимания. Замочите корни в растворе стимулятора роста или просто хорошо увлажните. Это поможет растению быстрее адаптироваться на новом месте и даст мощный старт.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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