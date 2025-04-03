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Вкусной клубники не будет, если забыть про это простое правило

1:08
Садоводство

Мечтаете о сочной и сладкой клубнике с грядки? Успех зависит не только от сорта, но и от того, как вы её посадите. Расстояние между кустами — не мелочь, а один из ключевых факторов будущего урожая.

Клубника
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Сколько сантиметров до урожая

Если у вас клубника со средней плотностью куста, придерживайтесь следующей схемы:

  • между кустами — от 30 до 50 см;

  • между рядами — около 40 см.

Это не универсальная формула: крупные сорта с пышной листвой требуют больше пространства. Не забудьте заранее узнать особенности вашего сорта.

Когда сажать

Идеальное время — вечер. Если не получается, подойдёт и пасмурный день. Жара и солнце в момент посадки только навредят — молодые кустики могут не прижиться.

Маленький ритуал перед высадкой

Перед тем как отправить клубнику в землю, дайте ей немного внимания. Замочите корни в растворе стимулятора роста или просто хорошо увлажните. Это поможет растению быстрее адаптироваться на новом месте и даст мощный старт.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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