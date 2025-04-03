Вкусной клубники не будет, если забыть про это простое правило

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о сочной и сладкой клубнике с грядки? Успех зависит не только от сорта, но и от того, как вы её посадите. Расстояние между кустами — не мелочь, а один из ключевых факторов будущего урожая.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Сколько сантиметров до урожая

Если у вас клубника со средней плотностью куста, придерживайтесь следующей схемы:

между кустами — от 30 до 50 см;

между рядами — около 40 см.

Это не универсальная формула: крупные сорта с пышной листвой требуют больше пространства. Не забудьте заранее узнать особенности вашего сорта.

Когда сажать

Идеальное время — вечер. Если не получается, подойдёт и пасмурный день. Жара и солнце в момент посадки только навредят — молодые кустики могут не прижиться.

Маленький ритуал перед высадкой

Перед тем как отправить клубнику в землю, дайте ей немного внимания. Замочите корни в растворе стимулятора роста или просто хорошо увлажните. Это поможет растению быстрее адаптироваться на новом месте и даст мощный старт.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

