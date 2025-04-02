Как посадить свеклу, чтобы выросли толстые и сочные плоды

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы сеете семена, поливаете, ждёте… а на выходе — жёсткие корешки, которые и в борщ класть не хочется. Знакомо? Всё дело в том, что свекла — не про "посадил и забыл". Эта культура требует уважения, дистанции и правильного "меню". Иначе урожая не будет.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

1. Свекла ненавидит тесноту

Обычная ошибка — сажать семена кучно, а потом прореживать. Но к тому времени корни уже переплетутся, и растения начнут бороться за выживание, а не наращивать корнеплоды.

Что делать:

Сейте сразу на расстоянии 8-10 см.

В лунку кладите 2 семечка.

Слабый росток аккуратно срежьте ножницами — не выдёргивайте!

2. Глубина посадки — критично важна

Если семя заглубить больше чем на 3 см — всход ослабеет ещё до появления на свет. Слишком мелко — склюют птицы или сдует ветер.

Идеальный вариант:

Бороздки 2 см.

Пролить тёплой водой.

Присыпать смесью земли и песка (1:1). Песок не даст корке "задушить" ростки.

3. Правильное питание — без перегруза

Свекле не нужен навоз. Ей важны бор и натрий. Без них — корнеплод вырастет "древесным" и безвкусным.

Как подкормить:

За 2 недели до посева внесите 1 ст. л. поваренной соли на 1 м².

Добавьте золу (тонким слоем) — она даст бор и калий.

Не переборщите: избыток соли даст обратный эффект.

4. Не сажайте после "родственников"

После мангольда или шпината свекла откажется расти.

Лучшие предшественники — огурцы, картофель, лук. И только на солнце - даже час тени в день замедлит рост.

5. Листья растут, а корнеплод — нет

Значит, растение уводит питание "вверх".

Решение: подкормите суперфосфатом (40 г на 10 л воды). Это переключит рост на корень.

6. Полив по правилам

Частый полив "по чуть-чуть" — враг. Свекла начнёт расти вбок.

Правильно:

Поливайте раз в 5-7 дней, но обильно (на глубину 20 см).

За 3 недели до сбора прекратите полив — так вы повысите сахаристость.

Теперь вы знаете, как превратить "корешки" в сочные, сладкие свекольные шары. А осенью, когда соседи будут теряться в догадках, почему у вас всё получилось, вы просто улыбнётесь и скажете: "Я просто соблюдал правила".

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

