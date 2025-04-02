Как вырастить помидоры, которые пахнут летом — простой способ из огорода

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие думают, что помидорам много не надо — мол, растут себе в открытом грунте, без укрытий и забот. Но только опытные дачники знают: за по-настоящему богатым урожаем стоит пара хитрых шагов. И никакие тонны удобрений тут не нужны.

Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томаты "Бычье сердце"

Выбор сорта решает всё

Если вы хотите получить урожай пораньше и без лишних хлопот — выбирайте детерминантные (низкорослые) сорта. Они быстрее отдают плоды и проще в уходе. В условиях открытого грунта — это лучшее решение.

Рассаду — "вверх ногами"

Звучит странно, но работает. При пикировке заглубляйте стебель до семядольных листьев — тогда растение пустит корни по всей подземной части. Корневая система станет мощнее, а значит — больше питательных веществ и выше урожай.

Формируйте куст правильно

Пасынки — это не просто лишние побеги. Удаляйте все, кроме одного, растущего под первой цветочной кистью. Такой приём превращает куст в двухстебельный, почти удваивая урожай без потери качества плодов.

Полив — по графику

Чтобы помидоры не трескались, не лейте воду как попало:

до цветения — обильно,

во время формирования плодов — умеренно,

при созревании — по минимуму.

Подкормка из рыбы

Забудьте про магазинные удобрения. Лучше — рыбные отходы. Голову и хвост (примерно 100-150 г) закопайте на 15-20 см под куст. При разложении они отдадут почве фосфор и кальций — натуральное питание без химии.

Натуральная защита от фитофторы

Еженедельно опрыскивайте томаты сывороткой (1 стакан на 5 л воды). Это простой способ защитить листья от грибка и болезней.

Аромат и вкус — от соседа

Посадите рядом базилик — он не только отпугивает вредителей, но и усиливает аромат и вкус плодов. Проверено не одним поколением.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

