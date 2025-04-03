Из ботвы и сорняков — в перегной: вот как ускорить процесс в 5 раз

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает, чтобы груды сорняков, ботвы и остатков еды не тухли в углу участка, а быстро превращались в черную рассыпчатую массу, полную пользы для грядок. И это возможно — без дорогих добавок и волшебных порошков. Главное — знать несколько приёмов, которые запускают процессы разложения с космической скоростью.

Фото: Fichiers mis à disposition par l'auteur avec accord de mise en ligne sur Wikimedia by Bernard Dejean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компост

Баланс — главное условие

Компостная куча — это живой организм. Если в ней слишком много сухих "жёлтых" отходов (ветки, бумага, солома) — процесс тормозится из-за нехватки азота. А вот зелёная масса (трава, ботва, листья) содержит его в избытке.

Правильное чередование слоёв обеспечивает оптимальную среду для размножения бактерий и грибков. Чтобы предотвратить пересыхание и рост сорняков, кучу накрывают соломой, мешковиной или плотной тканью — и никакого света!

Дрожжи — ускоритель номер один

Добавьте в дело дрожжевой катализатор:

10 г сухих дрожжей

1 стакан сахара

10 л тёплой воды

Оставьте смесь на сутки и полейте ею компост. Результат не заставит себя ждать: процесс пойдёт гораздо быстрее за счёт активного брожения.

Триходерма: гриб, который "ест" мусор

Хочется ещё мощнее? Попробуйте биопрепараты с триходермой. Раствор из 100 мл средства и 1 ст. л. мочевины на ведро воды способен разложить даже жёсткие стебли. А заодно — подавить патогены.

Старый компост как закваска

Добавьте в свежую кучу немного готового перегноя — как ложку закваски в тесто. Это заселит массу нужными микроорганизмами и ускорит разложение.

Тепло, влага и воздух — три кита

Летом всё идёт быстрее. Просто:

увлажняйте кучу по мере высыхания,

регулярно ворошите вилами — кислород нужен бактериям как нам дыхание.

Уже через 2 месяца…

Вы получите рыхлый, ароматный, почти чёрный компост. Он не только насыщает землю питательными веществами, но и защищает растения от болезней, укрепляя микрофлору почвы.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

