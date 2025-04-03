Из ботвы и сорняков — в перегной: вот как ускорить процесс в 5 раз

Каждый дачник мечтает, чтобы груды сорняков, ботвы и остатков еды не тухли в углу участка, а быстро превращались в черную рассыпчатую массу, полную пользы для грядок. И это возможно — без дорогих добавок и волшебных порошков. Главное — знать несколько приёмов, которые запускают процессы разложения с космической скоростью.
Компостная куча — это живой организм. Если в ней слишком много сухих "жёлтых" отходов (ветки, бумага, солома) — процесс тормозится из-за нехватки азота. А вот зелёная масса (трава, ботва, листья) содержит его в избытке.
Правильное чередование слоёв обеспечивает оптимальную среду для размножения бактерий и грибков. Чтобы предотвратить пересыхание и рост сорняков, кучу накрывают соломой, мешковиной или плотной тканью — и никакого света!
Добавьте в дело дрожжевой катализатор:
10 г сухих дрожжей
1 стакан сахара
10 л тёплой воды
Оставьте смесь на сутки и полейте ею компост. Результат не заставит себя ждать: процесс пойдёт гораздо быстрее за счёт активного брожения.
Хочется ещё мощнее? Попробуйте биопрепараты с триходермой. Раствор из 100 мл средства и 1 ст. л. мочевины на ведро воды способен разложить даже жёсткие стебли. А заодно — подавить патогены.
Добавьте в свежую кучу немного готового перегноя — как ложку закваски в тесто. Это заселит массу нужными микроорганизмами и ускорит разложение.
Летом всё идёт быстрее. Просто:
увлажняйте кучу по мере высыхания,
регулярно ворошите вилами — кислород нужен бактериям как нам дыхание.
Вы получите рыхлый, ароматный, почти чёрный компост. Он не только насыщает землю питательными веществами, но и защищает растения от болезней, укрепляя микрофлору почвы.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.
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