Эти хитрости с рассадой дают всходы в два раза быстрее

Каждую весну тысячи дачников с надеждой заглядывают в парники и подоконники, ожидая крепких всходов. Но часто вместо ожидаемого буйства зелени — слабые, вытянутые ростки. Почему так? Возможно, вы просто упускаете несколько простых, но очень действенных приёмов.
Секрет №1 — предпосевная обработка. Замочите семена на 20 минут в 3% растворе перекиси водорода. Это:
размягчит плотную оболочку,
обеззаразит от грибков и бактерий,
активирует ростовые процессы.
После замачивания обязательно промойте семена чистой водой и сразу сажайте. Результат порадует: всходы появятся на 3-4 дня раньше.
Для экономии места и получения дружных всходов попробуйте метод посадки в "улитку":
Возьмите полоску плотного полиэтилена шириной 10 см.
Насыпьте вдоль слой грунта (1-2 см).
Разложите семена с шагом 2-3 см.
Сверните в рулон, закрепите резинкой и поставьте в ёмкость с водой.
Сверху накройте плёнкой. Такая мини-теплица обеспечит равномерное тепло и влагу. А как только появятся ростки — "улитку" легко развернуть и рассадить с комфортом.
Нет специальной подсветки? Используйте обычные светодиодные фонарики с белым спектром. Разместите их на расстоянии 20-30 см и включайте на 12-14 часов в сутки.
Не забывайте про ночную температуру: +16…+18 °C — оптимум для крепкой рассады. Если будет теплее, стебли начнут вытягиваться.
Замените водопроводную воду на талую или дождевую — без хлора и солей. А ещё один секрет — щепотка корицы в воде. Это защищает от грибка и стимулирует обмен веществ.
Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?