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Не живёте на даче — ничего страшного: вот что посадить

1:48
Садоводство

Не все могут жить на даче круглосуточно. Но даже если вы приезжаете только по выходным, это не повод отказываться от собственного урожая. Главное — выбрать неприхотливые культуры.

Огород
Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Огород

Ягодные кустарники

Смородина, крыжовник, жимолость, айва, малина, ежевика — идеальны для занятых. После первого года приживания им хватает полива раз в неделю. Если замульчировать, — и того меньше забот.

Зелень и пряности

Щавель, шпинат и салаты успевают вырасти за неделю. Полив — в ваши визиты, притенение — по погоде. Базилик, петрушка и укроп спокойно переносят редкий уход и даже радуются жаре — аромат будет сильнее.

Редис и репа

Редис — чемпион по скорости: взошёл — и уже готов к сбору. Репа не боится засухи, не горчит, не трескается. Поливайте раз в неделю, и всё будет отлично.

Кабачки и тыквы

Сеете — и забываете. Главное — теплое место и не забыть про сбор плодов. Чем чаще собираете, тем больше новых.

Картошка без "бабушкиных масштабов"

Пара грядок — и никакой головной боли. Немного полива, редкое окучивание — и вы с урожаем.

Горох, фасоль, бобы

Растут практически без вмешательства. Главное — солнечное место и опора. Даже улучшают почву!

Капуста и кольраби

Полив — только в начале и в жару. Окучивать раз в две недели. Всё просто.

А ещё: попробуйте садовую землянику, лук, чеснок, кукурузу, подсолнух и засухоустойчивые томаты и огурцы. Минимум хлопот — максимум отдачи.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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