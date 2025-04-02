Не живёте на даче — ничего страшного: вот что посадить

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не все могут жить на даче круглосуточно. Но даже если вы приезжаете только по выходным, это не повод отказываться от собственного урожая. Главное — выбрать неприхотливые культуры.

Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Огород

Ягодные кустарники

Смородина, крыжовник, жимолость, айва, малина, ежевика — идеальны для занятых. После первого года приживания им хватает полива раз в неделю. Если замульчировать, — и того меньше забот.

Зелень и пряности

Щавель, шпинат и салаты успевают вырасти за неделю. Полив — в ваши визиты, притенение — по погоде. Базилик, петрушка и укроп спокойно переносят редкий уход и даже радуются жаре — аромат будет сильнее.

Редис и репа

Редис — чемпион по скорости: взошёл — и уже готов к сбору. Репа не боится засухи, не горчит, не трескается. Поливайте раз в неделю, и всё будет отлично.

Кабачки и тыквы

Сеете — и забываете. Главное — теплое место и не забыть про сбор плодов. Чем чаще собираете, тем больше новых.

Картошка без "бабушкиных масштабов"

Пара грядок — и никакой головной боли. Немного полива, редкое окучивание — и вы с урожаем.

Горох, фасоль, бобы

Растут практически без вмешательства. Главное — солнечное место и опора. Даже улучшают почву!

Капуста и кольраби

Полив — только в начале и в жару. Окучивать раз в две недели. Всё просто.

А ещё: попробуйте садовую землянику, лук, чеснок, кукурузу, подсолнух и засухоустойчивые томаты и огурцы. Минимум хлопот — максимум отдачи.