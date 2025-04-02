Не живёте на даче — ничего страшного: вот что посадить

Не все могут жить на даче круглосуточно. Но даже если вы приезжаете только по выходным, это не повод отказываться от собственного урожая. Главное — выбрать неприхотливые культуры.
Смородина, крыжовник, жимолость, айва, малина, ежевика — идеальны для занятых. После первого года приживания им хватает полива раз в неделю. Если замульчировать, — и того меньше забот.
Щавель, шпинат и салаты успевают вырасти за неделю. Полив — в ваши визиты, притенение — по погоде. Базилик, петрушка и укроп спокойно переносят редкий уход и даже радуются жаре — аромат будет сильнее.
Редис — чемпион по скорости: взошёл — и уже готов к сбору. Репа не боится засухи, не горчит, не трескается. Поливайте раз в неделю, и всё будет отлично.
Сеете — и забываете. Главное — теплое место и не забыть про сбор плодов. Чем чаще собираете, тем больше новых.
Пара грядок — и никакой головной боли. Немного полива, редкое окучивание — и вы с урожаем.
Растут практически без вмешательства. Главное — солнечное место и опора. Даже улучшают почву!
Полив — только в начале и в жару. Окучивать раз в две недели. Всё просто.
А ещё: попробуйте садовую землянику, лук, чеснок, кукурузу, подсолнух и засухоустойчивые томаты и огурцы. Минимум хлопот — максимум отдачи.
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