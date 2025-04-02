Дети будут в восторге: выбираем самый сладкий горох для посадки

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сладкий зеленый горох — это не только источник растительного белка, но и летний деликатес, который любят взрослые и дети. Главное — выбрать правильный сорт. Некоторые виды особенно богаты сахарами и идеально подходят для свежего поедания, заморозки и консервации.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Перцев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Горох

Где и как сажать сладкий горох

Гороху подойдёт солнечный участок с хорошей вентиляцией и лёгкой, плодородной почвой. Закисленную землю желательно известковать осенью или внести доломитовую муку весной. Не стоит забывать и про подкормки: органика и комплексные удобрения с азотом и фосфором помогут повысить урожайность.

Полив должен быть регулярным, особенно в период цветения и формирования стручков. Подвязывать стебли — не обязательно, но при высоте куста выше 60 см — желательно.

Лучшие сладкие сорта гороха

Альфа - раннеспелый сорт (до 55 дней), выдает до 0,6 кг с метра. Бобы мясистые, до 8 см, по 5-9 горошин. Вкус — сладкий, текстура — плотная. Устойчив к болезням и погодным капризам.

Амброзия - готов через 50 дней. До 1,2 кг с кв. м. Бобы — 10 см, без пергаментной прослойки, что делает их особенно нежными. Можно есть прямо со створками.

Глориоза - сочный, сладкий, с дружной отдачей урожая. Урожай — до 1,1 кг, высота куста — до 80 см. Отлично переносит заморозки, не болеет.

Лакомка - среднеспелый, до 65 дней. Один из любимых сортов у детей. Горошек нежный, в меру сладкий. Кусты до 70 см, хорошо держатся без опоры.

Овощное чудо - до 11 см бобы, до 10 горошин внутри. Урожайность — 1 кг/м². Нетребователен к уходу, устойчив к болезням, сладость — на высоте.

Сахарная конфета - как следует из названия, сорт для сладкоежек. 70 дней до сбора. Горошины яркие, ровные, вкусные. До 10 штук в бобе, длиной до 9 см.

Сладкий изумруд - скороспелый (48-55 дней). Урожайность — до 1,2 кг. Бобы длинные, с 7-8 крупными морщинистыми горошинами. Подходит и в салат, и в морозилку.

Фаворит - до 63 дней, более 1,1 кг с квадратного метра. Бобы — мясистые, по 7-10 зерен. Устойчив к засухе, резким перепадам температур, болезням.

Важно: горох стоит собирать в фазе молочной спелости — именно тогда он максимально сочный и сладкий. Частый сбор стимулирует образование новых стручков и увеличивает урожай.