Эти ошибки убивают лук ещё до посадки — не делайте так

Лук-севок — вещь капризная. Только немного нарушишь условия хранения — и всё: вместо крепкого посадочного материала получаешь гнилушки или длинные ростки. А ведь именно севок определяет, каким будет урожай репчатого лука. Чтобы весной не кусать локти, важно правильно его сохранить. Рассказываем, что с ним делать осенью и как довести до грядки в полном порядке.
Даже если вы купили севок у проверенного продавца или вырастили сами, его всё равно нужно перебрать. Мягкие, подгнившие, повреждённые или с пятнами луковички — сразу в сторону. Их оставлять нельзя: они испортят всю партию.
После отбора лук надо хорошо просушить. Расстелите его тонким слоем в тёплом сухом помещении с хорошей вентиляцией и забудьте на пару дней. Только после этого можно закладывать на хранение.
1. Тёплый метод
Подходит тем, у кого нет погреба. Лук хранят при температуре от 18 до 24 °C и влажности 60-70%. Главное — вентиляция. Для этого отлично подойдут мешочки из ткани, картонные коробки, деревянные ящики, сетки или даже старые капроновые колготки, подвешенные в кладовке. Регулярно проверяйте содержимое: появилось что-то мягкое или проросшее — сразу удаляйте.
2. Холодный способ
Температура — от 0 до 4 °C, влажность — 75-80%. Это для тех, у кого есть подвал, погреб или свободное место в холодильнике. Лук пересыпают золой, опилками или шелухой, чтобы впитывать влагу и не допустить гниения. Перед посадкой, примерно за 2-3 недели, переместите севок в тепло, чтобы он проснулся постепенно.
3. Комбинированный вариант
Осенью храните лук в квартире, а с наступлением холодов — отправьте в прохладу. За месяц до высадки снова верните его в тёплое место. Это помогает избежать прорастания зимой и обеспечить дружные всходы весной.
Чтобы лук не начал гнить или сохнуть, его можно пересыпать абсорбирующими материалами — золой, сухими опилками, шелухой от лука или чеснока. Некоторые используют соду или мел — они тоже хорошо вытягивают влагу.
Если воздух слишком сухой, поставьте рядом с севком баночку с водой. А если влажный — наоборот, добавьте в тару впитывающий материал.
Вот самые удобные и безопасные варианты:
Тканевые мешочки — идеально, если они из хлопка или льна. Лук "дышит" и не прёт.
Капроновые колготки — народный хит: лук в чулок, завязать — и подвесить.
Сетчатые мешки — магазинная альтернатива колготкам, хорошая вентиляция и удобный формат.
Картонные коробки — важно, чтобы они были сухими и не полностью набитыми.
Бумажные пакеты — только если храните в сухом месте.
Деревянные ящики — идеально для больших объёмов, особенно в подвале.
Плетёные корзины — красивый и "дышащий" вариант для балкона или кладовки.
Стеклянные банки — на крайний случай. Только не забудьте оставить вентиляцию и периодически проветривать.
А вот полиэтиленовые пакеты — худшее, что можно придумать. Даже с дырками внутри всё равно образуется конденсат, и лук начинает гнить.
Храните севок в сухом, вентилируемом месте, проверяйте его раз в пару недель и регулируйте влажность. И весной он вас не подведёт — даст ровные, здоровые всходы и крепкие луковицы.
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