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Весной копай с умом — секреты подготовки грядок от дачников со стажем

4:15
Садоводство

Весной вся сила будущего урожая скрыта в том, как вы подготовите грядки. Правильный подход поможет растениям расти быстро, крепко и без болезней. А чтобы всё получилось, важно знать, что, когда и как делать с землёй — даже если вы не успели начать с осени.

Работа в огороде
Фото: Freepik by prostooleh
Работа в огороде

С чего начать: осень или весна

Идеально начинать подготовку с осени — убирать растительные остатки, вносить органику, планировать посадки с учётом севооборота и сеять сидераты. Эти растения — зелёное удобрение, которое улучшает почву, насыщает её азотом и не даёт разрастись сорнякам.

Но если осенью этого сделано не было, не беда. Весной можно посеять быстрорастущие сидераты — горчицу, масличную редьку, вику или люпин. Они взойдут, как только потеплеет. За две недели до посадки основной культуры их нужно срезать и заделать в почву.

Копать или не копать — вот в чём вопрос

Если осенью вы работали с сидератами, достаточно будет рыхления плоскорезом. Но если земля плотная или заросла сорняками, перекопка всё-таки необходима — пусть и неглубокая. При этом важно вынимать из почвы корни сорняков, иначе они быстро восстановятся.

Что делать с тяжёлой землёй

Глинистая или плотная почва требует улучшения структуры. Добавьте речной песок, компост или торф. Но будьте осторожны: верховой торф повышает кислотность, а значит, может навредить. Лучше выбрать низинный или промежуточный и обязательно проверить кислотность почвы. Если она повышена — внесите золу или доломитовую муку.

Чем кормить землю весной

На старте сезона растениям нужны азот, фосфор и калий. Если удобрения не вносились с осени — самое время это сделать.

Компост и перегной - отличный вариант. Внесите по 1-2 ведра на квадратный метр, перемешайте с почвой и разровняйте граблями.
Азот - стимулирует рост. Подойдёт мочевина (карбамид), но её нельзя смешивать с другими удобрениями. Достаточно 5-10 грамм на квадрат для овощей, и до 20 г — для ягод.
Фосфор - нужен для корней и цветения. Используйте суперфосфат — простой или двойной. Внесите 40-50 г (или 20-30 г, если он двойной) и хорошо заделайте в грунт.
Калий - повышает устойчивость. Сульфат калия — один из лучших вариантов. На квадратный метр хватит 15-25 грамм.

Если не хочется возиться с дозировкой, используйте комплексные удобрения, такие как азофоска или нитрофоска — в них уже есть всё необходимое.

Гуматы — помощники без химии

Это не удобрение, а стимулятор. Он помогает растениям усваивать питательные вещества и оживляет почвенные микроорганизмы. Гуматы можно сочетать с органикой и азотом, но не стоит — с фосфором или кальцием. Применяются они в растворе, опрыскиванием или поливом, трижды за сезон.

Укрытие — защита от капризов весны

Резкие заморозки и ветра — не редкость весной. Чтобы защитить посевы, используйте укрывной материал. Спанбонд или плёнку натягивают на дуги. Лучше брать плотный материал, особенно если ожидаются заморозки. Для тёплой погоды подойдёт более лёгкий, который не нужно открывать днём. Закрепляйте укрытие досками или камнями, но не кладите тяжёлые предметы прямо на материал — они могут его повредить.

Когда грядка готова, не спешите снимать укрытие. А когда установится тепло — снимайте и обязательно мульчируйте. Это защитит землю от пересыхания, удержит влагу, подавит сорняки и создаст уютную среду для корней.

Весенняя подготовка — это забота, которую растения чувствуют. И благодарят богатым, вкусным, здоровым урожаем.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений. Участок земли, используемый для выращивания сельскохозяйственной продукции, разбивают на слегка возвышенные грядки для обеспечения растениям более глубокого, хорошо разрыхлённого и прогреваемого слоя почвы, в также для удобства обслуживания.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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