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Как легко получить богатый урожай с помощью сульфата аммония: все, что нужно знать

4:04
Садоводство

Сульфат аммония, или сернокислый аммоний, является важным минеральным удобрением, которое широко используется для улучшения роста растений и повышения качества почвы. Содержащиеся в нем элементы — азот и сера — играют ключевую роль в поддержке здоровья растений и обеспечивают их устойчивость к заболеваниям. Но как и когда лучше всего использовать сульфат аммония? Рассмотрим подробнее.

Сульфат Аммония
Фото: Designed by Freepik by bowonpat, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сульфат Аммония

Что такое сульфат аммония

Сульфат аммония — это минеральное удобрение, которое содержит два важнейших элемента: азот (21%) и сера (24%). Эти компоненты способствуют активному росту растений, улучшению их обменных процессов и повышению урожайности.

  • Азот стимулирует рост зеленой массы и укрепление корней, что особенно важно на начальных стадиях роста растений.

  • Сера помогает усваивать азот, улучшает устойчивость растений к болезням и улучшает вкусовые качества плодов.

Применение сульфата аммония на огороде

Сульфат аммония наилучшим образом подходит для таких растений, как томаты, огурцы, картофель, капуста и клубника. Он также эффективен для деревьев и ягодных культур, которые требуют азота и серы для полноценного развития.

Удобрение рекомендуется вносить как в сухом виде, так и в виде раствора. Весной и осенью — это идеальные периоды для применения удобрения. Средняя дозировка составляет 20-40 г на квадратный метр, но точное количество зависит от типа почвы и потребностей растения.

Когда и как использовать сульфат аммония

  1. Весной — перед посевными работами (за 20-25 дней до посадки), чтобы стимулировать рост и улучшить плодоношение.

  2. Осенью — для подготовки почвы к следующему сезону и обеспечения растений необходимыми питательными веществами.

Применение на разных культурах

  • Огурцы, томаты, перцы, баклажаны: Подкармливают сульфатом аммония перед высаживанием рассады (15 г на квадратный метр). После осадков удобрение можно вносить в сухом виде или растворить 10 г удобрения на ведро воды.

  • Капуста: Белокочанная ранняя и цветная — 35 г на 10 л воды на 1 м². Повторить через 7-10 дней, увеличив дозу до 50 г на 10 л воды.

Преимущества и ограничения

Сульфат аммония помогает:

  • Улучшить усвоение азота растениями, что способствует ускоренному росту.

  • Подкислить почву, что идеально подходит для растений, требующих кислую среду, например, хвойных или рододендронов.

  • Поставлять необходимую серу, улучшая состояние растений и их устойчивость к болезням.

Однако следует помнить, что это удобрение может вызывать избыточное закисление почвы, особенно на щелочных и нейтральных грунтах. Чтобы избежать этого, можно комбинировать сульфат аммония с известью или доломитовой мукой, которые нейтрализуют кислотность.

Народные методы и химические препараты

Если растения страдают от вершинной гнили или других заболеваний, то дополнительно стоит использовать растворы из древесной золы или молока. Для борьбы с грибковыми инфекциями применяют фунгициды, а также можно использовать раствор кальциевой селитры для защиты плодов.

Сульфат аммония — это эффективное и универсальное удобрение, которое помогает не только улучшить структуру почвы, но и стимулировать рост растений. Используйте его правильно, чтобы получить хороший урожай и здоровые растения. Важно помнить, что важно соблюдать дозировку и не злоупотреблять удобрениями, чтобы избежать негативных последствий для почвы и растений.

Уточнения

Сульфа́т аммо́ния (аммоний серноки́слый, лат. ammonii sulfas), (NH4)2SO4 — неорганическое бинарное соединение, аммонийная соль серной кислоты.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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